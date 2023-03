Aunque lleva ya una década viviendo en Bolonia, la ilustradora Yi Yang sigue muy pegada a su localidad natal, Ben Xi, un municipio chino en el noreste del país: «La imagen que se muestra al exterior de China es la de un país muy poderoso con mucha tecnología y todo el mundo conectado. Pero yo vivía en una ciudad de campo muy cerca de Corea del Norte, un sitio controvertido donde he vivido cosas muy locas. Por eso, con mis cómics he querido mostrar que China tiene cuatro dimensiones». Yi Yang, que acaba de publicar en España 'Easy Breezy', ha protagonizado este martes la tercera sesión del ciclo Marzo, mes de cómic que, organizado por la Fundación Caja Rural de Aragón, ha celebrado el coloquio 'El impacto del cómic asiático en Europa', donde la ilustradora ha estado acompañada por el divulgador Óscar Senar.

Yi Yang ha recordado su infancia en la que su padre policía no le contaba «los clásicos cuentos de Disney sino que me narraba su día y me hablaba de cosas criminales, de los delincuentes que había detenido. Soy muy fan de las series y las novelas criminales y, además, todos los días hay en el mundo sucesos de este tipo por lo que pensé que era importante plasmarlos en mis cómics. Mi padre está claro que es el responsable de que yo eligiera este tema».

Llegada a Bolonia con 18 años

La ilustradora también ha narrado que cuando llegó a Bolonia con 18 años lo hizo con una intención muy alejada de dedicarse al dibujo: «Me interesaba mucho la restauración y como en China era complicado me fui al mejor país del mundo en esto, Italia. Lo que pasa es que pronto descubrí que era mucho más difícil de lo que pensaba y yo quería vivir tranquila. Yo en cuanto veo un problema, cambio, así veo mi vida», ha relatado.

