La bruja es una de esas figuras que pueblan nuestra memoria y a la cual, con el paso del tiempo, hemos ido incorporando a la amarga cercanía de los malos recuerdos. Si en el siglo XVII –por si acaso– bendecían las habitaciones antes y después de entrar las acusadas de brujería, hoy entendemos que ellas son el ejemplo de la brutalidad de una sociedad que necesitaba buscar culpables que la tranquilizaran ante aquellos problemas de salud o del clima que no sabían explicar. En tierras aragonesas hemos tenido importantes procesos que nos hablan de brujas y de sus curiosas reuniones con el diablo en tierras montañosas. Y ahora nos dan a conocer tres procesos –conservados en Burdeos, Lérida y Zaragoza– que tienen en común el desarrollarse en la llanura, en tierras del señorío del conde de Aranda.

Es una historia que tiene como juez al conde Antonio Ximénez de Urrea, que no tiene problema en señalar que actúa con ese «absoluto poder» que tiene sobre sus vasallos. Mientras él torturó y mandó ejecutar a una serie de mujeres acusadas de ser brujas, su esposa la cristianísima Luisa de Padilla se dedicaba a rezar (porque ni siquiera dio sucesor al condado) y a morir en olor de santidad cuando un mercedario zaragozano, Juan de Molina, tuvo visiones del momento de su muerte, en 1646, y descubrió que el alma de la condesa se había salvado, cosa que notificó al conde de Aranda para su mayor tranquilidad.

Crisis de mortalidad en 1630

Sin olvidar que en 1630 se produce una crisis de mortalidad que asustó a todos, el historiador Carlos Garcés Manau abandona sus lares oscenses y se adentra en un magnífico estudio sobre esta gran persecución de nueve mujeres en el entorno de Épila y de Almonacid de la Sierra. Desde 1629 con el ama de cría Isabel Alcaide hasta el año 1651 cuando se ahorca en Épila María Vizcarreta, que señala es la última mujer ajusticiada por bruja en España. El recorrido por su historia es el libro que nos ocupa, con una adenda sobre las brujas de Trasmoz que da universalidad al trágico itinerario de estas mujeres en el condado de Aranda.

El libro es una precisa descripción de los procesos que nos permite conocer muchas cosas de esta zona aragonesa, abierta a los campos de vides, en la que el condado tiene dos grandes edificios: el palacio de Épila que desmanteló la duquesa de Alba y el castillo de Almonacid de la Sierra en el que estaba la sala real con la galería de retratos de los condes, espacio en el que –junto con la sala de las monas que se abre al poniente– se celebran los juicios y se les somete a tormento en el potro y la garrucha, donde algunas mueren aunque luego se las ejecuta como si no hubieran muerto. Todo ello dentro de un pensamiento que explica que si resisten al potro y no se auto acusan es que les ayuda el diablo, cuestión que culmina con el aviso legal de que si se les rompía algún brazo o pierna era por no confesar ellas y no por culpa de los que las someten a tormento.

Historia del territorio

Es muy interesante todos los datos que aporta Carlos Garcés, que serán fundamentales para hacer la historia de este territorio y que nos documentan la propia del lugar de Almonacid que queda despoblado totalmente con la expulsión de los casi 1.500 moriscos para ser repoblado por el conde de Aranda, logrando traer solo 400 cristianos en 1629. Sin duda cuando ocurre el proceso la mayoría de las casas están abandonadas, salvo algunas como la del vicario Miguel Moneva que es en la que duerme el conde de Aranda cuando va a impartir justicia, temeroso de compartir el castillo con las poderosas brujas, a las que en sus salas se las desnuda y lava con agua bendita para buscar marcas del diablo, marcas sobre las cuales el cirujano de Almonacid, Jorge Sanz, clava grandes agujas para demostrar que si no lloran son brujas.

Aparte de que Carlos Garcés les cautivará con su relato, el libro que ha editado Prames les permitirá entender otro momento de la historia de Aragón. Leerán lo que sucedió, verán imágenes de aquellos momentos, entenderán que detrás de todo esto está la maldad humana de los fanáticos y de los envidiosos. Aparecerán gentes curiosas como el alguacil Pedro Salas que tan pronto las traslada como ataca a un cura en una partida de cartas, o el capuchino fray Andrés de Tarazona que arrojaba conjuros por la boca –¡incluidas suciedades materiales!– porque decía que una de ellas la había embrujado por negarle una escarola… Como ven, tienen que leerla. Les sorprenderá el actuar de los poderosos y sufrirán intensamente con aquellas mujeres indefensas, pero sobre todo gozarán con un libro magnífico que es una pieza imprescindible para entender el mundo de la brujería, en este caso, durante el barroco.

‘LAS BRUJAS Y LA CONDESA’

Carlos Garcés Manau

Prames

413 páginas