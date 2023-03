'O zaguer chilo' reivindica la música en aragonés con Ixo Rai! y Ángel Petisme

Consciente de que la lengua es un vehículo fundamental para mantener vivo el patrimonio inmaterial de un territorio, la asociación cultural Nogará-Religada lleva 30 años defendiendo y dando a conocer el aragonés desde todos los ámbitos de acción. Ya sea impartiendo cursos, organizando charlas o impulsando iniciativas culturales como 'O zaguer chilo', el proyecto que nació en 2017 con el claro objetivo de realizar un disco cantado totalmente en aragonés. Siete años después, la iniciativa está totalmente consolidada. De hecho, acaba de ver la luz el 'O zaguer chilo 6', reuniendo como siempre 20 canciones interpretadas por otras tantas bandas o cantantes de la comunidad.

El álbum llega este año con alicientes añadidos, ya que en el listado de esta sexta edición hay nombres de la talla de Ixo Rai!, Ángel Petisme o Los Titiriteros de Binéfar. No en vano, este 'O zaguer chilo' va a dar la oportunidad de disfrutar por primera vez en aragonés del mítico tema de Ixo Rai! 'Carta de amor', así como de una de las canciones más conocidas de Petisme: 'Donde muere la carretera'. Dos 'hits' que hasta ahora nunca se habían editado en lengua aragonesa. En este último volumen han colaborado otros artistas y grupos de la comunidad como Almendra Garrapiñá, Viki and the wild, The Magnetophones, Herizo o Psychophonicos.

Como es habitual, todos ellos han colaborado por primera vez en el proyecto y en los seis discos publicados hasta ahora no ha repetido ninguna banda, ya que también se busca dar a conocer formaciones emergentes. «Ya han participado 120 grupos de la tierra, que se dice pronto. De momento no tenemos problema para encontrar, pero que sepan todas las bandas que nuestras puertas están abiertas», subraya el coordinador del proyecto y miembro de Nogará, Cherardo Callejón.

El 'modus operandi' es sencillo: la asociación cultural se pone en contacto con los artistas y les pide que realicen una canción para el disco, «a poder ser inédita». Posteriormente, los miembros de Nogará ayudan a los músicos a traducir la letra al aragonés y a ajustar la métrica para finalizar en la sala de grabación del Laboratorio audiovisual del Centro de Historias, donde se han editado todos los 'O zaguer chilo' (el último grito en castellano).

Como recuerda Callejón, la iniciativa surgió en un momento delicado para la música en lengua aragonesa, ya que unos años antes se habían disuelto dos bandas de rock de referencia en la comunidad: Mallacán y Prau. Así, el reto era cubrir ese hueco que ahora solo llenan grupos de folk como La Ronda de Boltaña o La Orquestina del Fabirol, el rapero zaragozano Krevi Solenco o la banda Gaire. «La clave es difundir la lengua y hacer cosas en aragonés, cuantas más, mejor», subraya Callejón, que recuerda que Nogará impulsa este proyecto «por amor al arte» y sin ningún ánimo de lucro.

Una lengua en extinción

Sin duda, el hecho de que artistas como Manolo Kabezabolo, Ixo Rai!, Los Bengala o Chata Flores lancen aunque sea una sola canción en aragonés ayuda a dar a conocer la lengua entre diferentes capas de la sociedad: «Algo hay que hacer porque lamentablemente las instituciones poco trabajan en este sentido. El aragonés está marginado y arrinconado». De hecho, la Unesco lo incluye en la categoría de «definitivamente en peligro de extinción».

El nuevo volumen del 'O zaguer chilo' ya se puede comprar en la sede de Nogará-Religada (en el barrio de La Magdalena) y pronto se presentará en rueda de prensa. La intención es que el disco suene en directo en un concierto a lo largo de este primer semestre, después de que no se pudiera presentar como es habitual en los anteriores 'Pilares' (el concierto se solía celebrar en el escenario folk de la plaza San Bruno, que en las pasadas fiestas brilló por su ausencia).

La portada de este año la han creado los aragoneses Chema Agustín y Víctor Montalbán y todo parece indicar que no generará tanta polémica como la del año pasado. «Nosotros damos total libertad a los ilustradores», indica Callejón, que apunta que el proyecto volverá a contar este año con el apoyo del ayuntamiento. De hecho, Nogará ya trabaja para que el séptimo 'O zaguer chilo' se pueda grabar a lo largo de este 2023 en en el Centro de Historias.