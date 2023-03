La cartelera acoge este viernes el estreno de 'Bajo terapia', el nuevo largometraje del prolífico realizador y productor madrileño Gerardo Herrero. La película, una comedia coral con mucho humor negro en torno a la vida en pareja, está protagonizada por Malena Alterio, Fele Martínez, Antonio Pagudo, Eva Ugarte, Juan Carlos Vellido y la zaragozana Alexandra Jiménez. La actriz aragonesa, que se dio a conocer al gran público con la serie 'Los Serrano', sigue demostrando en este filme por qué es una de las actrices más demandadas del momento. De hecho, la zaragozana es un rostro habitual del cine español de los últimos tiempos, acumulando varios proyectos por año.

«Me siento muy afortunada porque esto es lo que siempre me ha gustado desde que era pequeña. Fantaseaba con la posibilidad de hacer películas, así que poder vivir de esto es un privilegio enorme», subraya. En 'Bajo terapia' representa junto a su marido en la ficción (Fele Martínez) a una de las tres parejas que participan en una particular terapia en grupo que va derivando en una divertida comedia con un inesperado giro final dramático.

El filme, que se presentó el pasado domingo en el Festival de Málaga con buenas sensaciones, es la adaptación de la exitosa obra teatral de Matías del Federico. No en vano, casi el 100% de la película está rodada en un único espacio. «Se ha respetado mucho el texto original pero lo que hemos hecho es limarlo y eliminar todo lo reiterativo para no perder el ritmo y el dinamismo que necesitábamos. Obviamente es una película en la que el teatro y el cine se tocan, pero tampoco de forma muy evidente gracias al asombroso trabajo del 'steadycam', que a mí personalmente me ha impresionado», explica Jiménez.

En este sentido, el director juega mucho con la cámara para reducir ese peso escénico en un proyecto que, según la actriz aragonesa, es el fruto de un trabajo conjunto de todos los integrantes, incluidos los técnicos: «Cada día rodábamos solo una secuencia durante casi doce horas y parecía una coreografía artística y técnica perfecta». Incluso los actores han podido colaborar en el crecimiento del guion. «Gerardo demostró una generosidad tremenda al hacernos partícipes del guion. Pocas veces se nos da a los actores ese espacio creativo y la verdad que es muy enriquecedor», reconoce la intérprete, que en 2018 se llevó la Biznaga de plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga por su trabajo en 'Las distancias'.

Sus orígenes

La zaragozana comenzó haciendo pequeños papeles para series como 'Compañeros' o 'Periodistas' hasta que entre 2004 y 2008 se dio a conocer para el gran público en 'Los Serrano'. Desde entonces no ha parado de trabajar compaginando el cine y la televisión, y lanzando algún guiño a las tablas: «Mi trayectoria ha ido surgiendo de forma natural. Hace mucho que no hago teatro, pero no porque no lo desee sino porque siempre he tenido algún otro proyecto del cine o la televisión cuando se ha dado la posibilidad».

Con todo, la zaragozana reconoce que, si tiene que elegir, se queda «sin duda con el cine». «Incluso antes de empezar con el ballet fantaseaba con ser actriz. Mi hermana mayor, que a día de hoy se sigue dedicando a la danza, siempre fue muy cinéfila y me contagió ese entusiasmo. Recuerdo que de niña veía la película 'Paso decisivo', interpretada por Shirley MacLaine y Anne Bancroft y que habla de una compañía de danza, y yo quería hacer esas dos cosas: pertenecer al mundo de la danza pero protagonizar esa película», rememora Jiménez, que de pequeña estuvo en el estudio de danza de María de Ávila.

La actriz asegura no conocer el secreto para mantenerse en la brecha durante tantos años, aunque su gran versatilidad ha jugado mucho a su favor. No hay que olvidar que incluso fue presentadora de 'El club de la comedia'. «He procurado siempre hacer cosas que a priori me daban miedo y que eran diferentes a lo que había hecho hasta ese momento. Atreverte con lo que no dominas es al final lo que hace avanzar a cualquier persona», comenta.

Su tesón aragonés también le ha ayudado en su camino, implicándose «al 200%» en todos sus trabajos por grandes o pequeños que fueran. Quizá por eso le siguen lloviendo los proyectos. «Tengo otra película por estrenar que rodé con Vicente Villanueva. Es una adaptación de la obra de teatro 'La ternura', de Alfredo Sanzol, y llegará a los cines a lo largo de este año», explica la actriz, que también acaba de reestrenar la serie 'Escándalo' en Prime Video. «No me marco ningún plan, ni a corto ni a largo plazo. Creo que es un poco absurdo porque la vida te va llevando, y más en este trabajo», concluye.