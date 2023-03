El histórico grupo cordobés Medina Azahara, en activo desde 1979, desembarca este sábado en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con su particular homenaje a Triana, la mítica banda sevillana que a finales de los años 70 se erigió como el máximo exponente del rock andaluz. Su influencia arraigó con fuerza en otros grupos de la época, incluidos los propios Medina Azahara, que ahora les rinden tributo con el disco de versiones 'Llegó el día'. La banda cordobesa, liderada por Manuel Martínez (único miembro originario del grupo), publicó el álbum a finales de 2021 y el año pasado lo reeditó con nuevas versiones ante el notable éxito de ventas (fue uno de los discos más vendidos en las pasadas navidades).

Ya presentaron ‘Llegó el día’ en noviembre de 2021 en el Auditorio de Zaragoza, pero ahora vuelven a las Esquinas con un espectáculo mucho más rodado.

Sí, para esta gira hemos preparado un show renovado en el que hay guitarras flamencas, palmas, cajones y baile. Hay un gran equipo detrás, con siete músicos sobre el escenario, y una tremenda puesta en escena. El concierto se divide en dos partes, en la primera tocamos temas de Llegó el día y en la segunda repasamos nuestras canciones más conocidas como 'Necesito respirar' o 'Palabras de libertad'.

¿Cómo surgió el proyecto?

Todo surgió en la pandemia. Nos pusimos a hacer versiones para que la gente pasara mejor el confinamiento. Publicamos la de 'Resistiré', del Dúo Dinámico, y otras muchas hasta que lanzamos una de Triana y la aceptación fue buenísima. Así fuimos dando forma a la idea de hacer un disco de homenaje, algo que nunca habíamos hecho y que no creo que volvamos a hacer.

Gracias a este disco la música de Triana puede llegar a otros públicos. ¿Era también parte del objetivo?

Ojalá suceda, pero lo que nosotros queríamos era hacer nuestro particular homenaje a Triana, por eso hemos mantenido el estilo original de las canciones dándoles a veces nuestro toque. Además, en la reedición del álbum pudimos contar con las colaboraciones de artistas como Kutxi Romero, Rosario La Tremendita, El Arrebato o India Martínez, quienes también aportan su toque. La verdad es que estamos muy satisfechos del resultado y muy contentos del homenaje porque hasta ahora no se les había hecho un tributo digno y la música española se lo debía. La importancia que tuvo Triana fue indudable. Antes hubo otros grupos que intentaron hacer ese rock andaluz, pero indiscutiblemente ellos fueron los que le dieron ese punto entre comercial y progresivo que tuvo tanto éxito. Las melodías y las letras que hacía Jesús de la Rosa llegaban mucho al público. Eran un grupazo y fueron los que abrieron la puerta a otras muchas bandas.

¿Qué significó Triana para Medina Azahara?

Influyeron a muchos grupos, también a nosotros, por supuesto. Nuestra propuesta era distinta, con un rock más duro, pero ellos portaron la llave para que otras bandas como Alameda, Guadalquivir, Mezquita o nosotros mismos entráramos en la industria. La verdad es que Triana era un grupazo y si Jesús no hubiera sufrido ese fatal accidente de tráfico estoy convencido de que ahora seguiría cantando tan bien como sabía.

¿En qué estado de salud se encuentra el rock andaluz?

Bueno, nosotros aquí seguimos desde el 79 y no hemos caído nunca (ríe). Hay mucha gente que ha pensado que el rock andaluz estaba muerto y enterrado pero creo que el hecho de que nosotros sigamos ahí es una clara señal de que no es así. Además, hay muchos grupos nuevos que beben de esas fuentes, el problema es que las grandes compañías no apuestan por ellos. Todo eso demuestra que el rock andaluz no está muerto, sino que está más vivo que nunca.

Después de casi 45 años de carrera su banda también lo está. ¿Cuál es el secreto?

No hay. La clave es seguir teniendo gente que te apoye y para ello creo que lo que hay que hacer es ser honesto con uno mismo. Saber que lo que haces es lo que quieres y no es fingido.

"Triana fue un 'grupazo' y abrió la puerta a otras muchas bandas como nosotros"

En activo desde 1979 de forma ininterrumpida y con 24 discos de estudio. Se dice pronto...

Sí, es un poco increíble pero los volvería a vivir con la misma intensidad. Cuando empezamos nunca quisimos ser un grupo de moda pasajera. Queríamos parecernos a los Rolling y ahora hay gente que nos llaman los Stones españoles (ríe). En todo este tiempo nunca me ha dado por pensar en dejar esto de la música, ni cuando me toca hacer miles de kilómetros con las giras. Si te gusta la música de verdad no es algo pasajero. Yo elegí tener un grupo de rock y esto es para toda la vida. Sigo disfrutando de mi trabajo y estoy orgulloso de la trayectoria del grupo.

¿Hay Medina Azahara para rato?

Por supuesto que sí. Hasta que el cuerpo aguante como dice Miguel Ríos (ríe). Hay gente que ha pensado que nos habíamos metido en esto de Triana porque no teníamos ideas, pero nada más lejos. De hecho, ya estamos trabajando en el nuevo disco, que se publicará a finales de este año. Mantendremos nuestro estilo, pero también habrá sorpresas.

En 2021 falleció su hijo, que también era músico. ¿El rock es en cierta manera una terapia para usted?

Bueno, eso es algo que nunca se supera y estará toda la vida conmigo, pero sí que es cierto que la música te ayuda a sobrellevarlo. Tanto escuchar sus canciones como las nuestras que le hemos dedicado.

¿Hasta cuándo se prolongará esta gira?

Acabaremos este año y la verdad es que lo haremos con pena porque no estamos sintiendo muy a gusto. Elegimos canciones de Triana que fueran conocidas, pero también las que tenían una musicalidad muy Medina Azahara. Son temas con los que nosotros nos sentimos cómodos al interpretarlos y eso se nota luego sobre el escenario.