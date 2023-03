Eva McBel: "Hay que darse cuenta de que en ocasiones el amor no dura para siempre"

Final del camino. La artista Eva McBel (Zaragoza, 1999) finaliza un recorrido de reconciliación con sus raíces a través del quinto y último volumen de su álbum ‘I’m Glad You Happened’. Lo hace con una última bocanada de sinceridad con sus dos nuevas piezas musicales: ‘Forget About You’ y ‘Roses as Proof’. Una despedida en palabra y música, la artista clama que la “liberen porque se está desperdiciando”. Y, a pesar de que la instrumentación poco a poco se suaviza hasta un sencillo final de voz y guitarra, el mensaje que transmite sobre la búsqueda de relaciones significativas sólo consigue destilarse. Se concentra cada vez más para acabar diciendo adiós al primer LP de Eva McBel que, según la cantante, en cierta forma actúa como un diario personal para ella.

El álbum toma inspiración en grupos y artistas como Labyrinth o Adele, sobre todo en la forma de expresión musical. Para McBel, “beber de distintos géneros es la mejor forma de enriquecer tanto tu música como tu vida en general. No te quedas en ningún formato en concreto y siempre exploras distintos matices”. Nacida el 12 de octubre de 1999, el Día del Pilar, a McBel le gusta considerarse como “muy zaragozana, aunque ahora viva en Madrid”. Su familia siempre ha estado conectada a la cultura y a la expresión artística: pintaban cuadros, tocaban instrumentos y montaban teatrillos en casa. Conforme la artista iba creciendo, sus padres le inculcaron un mantra que hasta día de hoy lleva en mente: “siempre me recordaban que esta pasión artística era una herramienta que podía utilizar cuando quisiera y como quisiera”. Mudanza a los 18 años Desde pequeña ya era aficionada al canto, un gusto que conforme fuese madurando acabaría percibiendo como una herramienta de trabajo. Al principio cantaba villancicos, con 15 comenzó a realizar algunos bolos en una banda de punk y, ya con 18, acabaría mudándose para centrarse por completo en su proyecto artístico de pop: Eva McBel. "Mis canciones son para mí; no son para mi público. Yo escribo mis vivencias y mis emociones tal y como las entiendo" “Mi nombre artístico viene del prefijo ‘Mac’, que en muchas partes significa ‘Hijo de’. Por lo que quise hacer un guiño a mi familia materna y juntar el prefijo con la primera sílaba del apellido de mi madre”, confiesa la cantante. Si hay una pregunta que siempre ronda en el ‘boca a boca’ sobre el sector musical, es la necesidad de una ‘emigración’ a Madrid; cuestión que también ha sufrido McBel en algunas ocasiones: “Es cierto que Madrid te ofrece más oportunidades al haber muchos más artistas y más posibilidades de hacer proyectos. Pero eso no significa para nada que en Zaragoza no haya oferta cultural, al revés”, expresa McBel. La zaragozana recuerda su ciudad natal con orgullo y cariño, ya no solo por sus raíces, sino también por haberle dado la oportunidad de comenzar profesionalmente en la música a través de sus primeros conciertos y el certamen CREAR de Aragón, cuyo primer premio le permitió producir su EP ‘Some Kind of Portrait’, que la catapultó hacia nuevas escalas profesionales. Desde sonar en radios estadounidenses hasta acabar en la banda sonora de la serie de Netflix ‘Élite’, con su canción ‘The Top’. Carrera en inglés “Hay veces que todavía no termino de creer que mi música haya llegado hasta esos niveles. Pero ver cómo tus obras alcanzan a toda esa gente y darte cuenta de que tu esfuerzo está dando sus frutos resulta muy satisfactorio y me impulsa a seguir adelante”, confiesa la artista. Uno de los elementos más característicos de McBel es el desarrollo en inglés de la mayor parte de su discografía. Frente a esto, la artista responde que “mis canciones son para mí; no son para mi público. Yo escribo mis vivencias y mis emociones tal y como las entiendo. Siempre he estado en contacto con la música en inglés, y es el mejor código con el que puedo sacar mis sentimientos y hacer fluir mis ideas. Si no lo hiciera de esta manera, sentiría mis canciones como algo artificial”. "El amor, en ocasiones, no dura para siempre y que es algo que viene y va. En cuanto el amor deja de hacerte bien y te daña, ya no es amor" Dentro del repertorio de 10 canciones que ofrece su álbum, McBel se queda por el momento con una de las últimas adiciones: ‘Roses as Proof’. “Creo que resume muy bien el punto de todo el álbum en general. De una necesidad de liberación, de seguir adelante y de darte cuenta de que, el amor, en ocasiones, no dura para siempre y que es algo que viene y va. En cuanto el amor deja de hacerte bien y te daña, ya no es amor”. Lanzamiento por volúmenes de dos piezas Otro movimiento poco habitual con el que la artista ha destacado en este álbum es el lanzamiento de este por volúmenes de dos piezas musicales. Frente a este hecho, la cantante critica el estado al que está sometida la industria musical hoy en día: “Las canciones se sacan una detrás de otra como si fuesen un producto de comida rápida, sin que la gente se detenga para analizar en detalle las canciones y entender los mensajes. Yo no quiero eso para mis obras, por eso decidí lanzar mi LP de esta manera, para que los oyentes pudieran tomarse el tiempo necesario de captar mis mensajes y los pudieran ‘entender’ realmente”. "Me apetece muchísimo tocar mis nuevos temas en mi casa y con mi gente" A la artista le gusta soñar en grande, pero sin perderse del todo en las ambiciones. Ahora mismo, tiene un sueño pendiente al que le falta cada vez menos para cumplirlo: esperar a su concierto del 1 de abril en la sala de las Armas de Zaragoza. “Me apetece muchísimo tocar mis nuevos temas en mi casa y con mi gente. Quiero crear una nebulosa de magia en la que todos estemos conectados a través de la música, para que todos pasemos un buen rato y que mi música llegue a todo el público. Ojalá sea una noche para recordar siempre”.