Cuartero, Folamour, Jamie Jones, Joseph Capriati, Marco Faraone, Melvo Baptiste y Sam Paganini son algunos de los nuevos confirmados de la edición de este año del Monegros Desert Festival que se celebrará el 29 de julio en pleno desierto y acaba de desvelar su 'line up' completo después de que en febrero ya hubiera revelado hasta un 70% del cartel de una edición, la de este año, que será la trigésima de la cita fragatina.

Por primera vez en el desierto de Monegros, la leyenda del rap Wu Tang Clan; la agrupación al completo de RZA, que estará de gira europea este verano, ha elegido Monegros como localización para su único show en España.

El colectivo de rock electrónico y drum and bass australiano Pendulum en formato Live, la estrella de hip hop española FernandoCosta, el dúo navarro Iseo & Dodosound o el tándem de rap madrileño, Ill Pekeño & Ergo Pro, también destacan como bandas confirmadas de un infinito cartel.

El techno en todas sus versiones es un ingrediente clave en el menú de esta fiesta con formato R.A.V.E. Representando la vertiente más dura, nos encontramos con el label Blackworks, que aterrizará en arena monegrina con su artillería más pesada. L@s maestr@s 999999999, Charlie Sparks, Parfait, Dexphase, Nico Moreno, SNTS y Paula Temple, prometen levantar mucho polvo.

“Monegros es un festival multicultural y aunque su espina dorsal sea el techno, otros estilos como el reggae o el drum n bass también tienen cabida. Estamos muy contentos de poder representar todos estos sonidos en un solo día, en medio del desierto, para que la gente disfrute una experiencia extrema pero incomparable”, expone el director musical del festival, Victor de la Serna.

Cartel completo del Monegros Desert Festival

999999999, Adam Beyer, Alinka, Amelie Lens, AnD, Andres Campo, Andy C, Anetha, Anfisa Letyago, Anna, Bastian Bux, Baum, Ben Sims, Carlita, Charlie Sparks b2b Parfait, Clara Cuvé, Cuartero, CLTX, Dan Shake b2b Sally C, Daria Kolosova b2b Etapp Kyle, D.A.V.E The Drummer, Dax J b2b SPFDJ, Dexphase, DJ Boring, Dub Elements, Eats Everything, Fjaak, FernandoCosta, Friction, Folamour, Funk Assault, Greenlight Sound System ft. Davojah, Héctor Oaks, I Hate Models, Ilario Alicante, Ill Pekeño & Ergo Pro, Ion Pananides & Alex Pott, Indira Paganotto, Iseo & Dodosound, Jamie Jones, Jeremy Underground, Joseph Capriati, Juliet Fox, Kevin De Vries, Klangkuenstler, Kobosil, Kölsch, Layton Giordani, Mad Division feat Gordo Master, Oto & Lasai, Marco Faraone, Melvo Baptiste, MIdas Alonso, Michael Bibi, Mochakk, MYD dj set, Nico Moreno, Oscar Mulero, Paula Temple b2b SNTS, P.E.A.R.L b2b Not a Headliner, Paco Osuna, Patrick Mason, Pendulum, Pushmann, Regal, Reinier Zonneveld, Richie Hawtin, Sam Paganini, Sama´Abdulhadi, Sara Landry, Seth Troxler, Shdw & Obscure Shape, Skryption b2b Barbara Lago, Subfocus DJ set & ID, Trym b2b Shlømo, Tini Gessler, Vandal, Vil & Cravo, Vintage Culture y Wu-Tang Clan.