Isaac Sánchez, uno de los primeros 'youtubers' en España (cuando casi ni existía la plataforma) y anteriormente conocido como Loulogio, ha sido el protagonista este martes de una nueva sesión del ciclo Marzo de cómic en la que se ha abordado el entretenimiento. En el coloquio, que se ha celebrado en Caja Rural de Aragón, ha estado acompañado por Sara Jotabé.

«El entretenimiento tiene que ver con la comunicación con el que te está viendo, y para eso hay que disfrutar con lo que estás haciendo porque si no no es posible crear esa sinergia», ha resaltado Isaac Sánchez, que ha ido más allá y ha indicado que lo que, en realidad le reconforta es «el conectar con los demás que es para lo que hacemos todo esto».

"Siempre hay un factor suerte"

Con respecto al éxito, algo que él conoce muy bien, se ha mostrado muy cauto y muy sincero cuando ha apelado al «factor suerte. Lo que no se puede hacer es creernos que tenemos éxito porque somos muy buenos en lo que hacemos. Siempre hay un factor intangible presente».

Una reflexión que ha llevado directamente a la viralidad, algo en lo que Isaac Sánchez es un maestro si se tiene en cuenta su trayectoria: «A menudo se piensa mal en la viralidad. Lo viral comienza con el contacto cercano no con la masa, se tiene que hacer pensando en el individuo, no en mil. Si triunfa es por el tú a tú, es decir, la viralidad no es global, es individual».

Isaac Sánchez también ha resaltado que tiene muy claro que «uno tiene que hacer lo que le apetezca, yo si repito la misma fórmula me aburro de mí mismo».