Salif Keita y KOKOKO! se suman a la programación de Pirineos Sur del sábado 22, mientras que Alborosie & Shengen Clan actuará el 28 de julio, siendo los últimos nombres que se han sumado al lujoso cartel de Pirineos Sur, quedando así cerrada toda la programación del 30 aniversario del Festival Internacional de las Culturas, que este año se celebra del 7 al 29 de julio. Las entradas de estos conciertos ya se pueden adquirir en la web de Pirineos Sur y See Tickets, así como las del resto de artistas confirmados como Rubén Blades, Love of Lesbian, Bomba Estéreo o Luz Casal, estando agotados ya los del segundo fin de semana. Asimismo, a punto de colgar el 'sold out' están también las entradas para Rozalén o Ludovico Einaudi.

Salif Keita es una leyenda de la música africana y mundial, y uno de los artistas a los que más cariño se le tiene en Pirineos Sur. Sus actuaciones de 1994, 2006 y 2013 aún son recordadas como de las más destacables de la historia del festival. El veterano cantante celebró hace poco su 50 aniversario de carrera artística; aunque no tuvo unos comienzos sencillos, debido a nacer albino, un signo de mala suerte en la cultura mandinga. La llamada voz de oro africana cuenta con una discografía de casi veinte trabajos desde 1987, con joyas como 'Soro' (1987), 'Amen' (1991), 'Papa' (1998) o 'Talé' (2012). Su último trabajo es 'Un autre blanc' (2018) y cierra, de momento, una exitosa carrera en la que ha colaborado con nombres tan relevantes y variados como Carlos Santana, Cesaria Evora, Wayne Shorter, Ibrahim Maalouf, Vernon Reid (de Living Color) y, por supuesto, Esperanza Spalding. Además, muchos éxitos de Salif Keita han sido remezclados y popularizados aún más por DJs de renombre mundial, como Funk Mob, Frédéric Galliano, Martin Solveig y Luciano. KOKOKO! y Alborosie Después de cinco giras mundiales y una recordada actuación en el escenario de Sallent de Gállego de Pirineos Sur en 2018, KOKOKO! se estrenan en el anfiteatro de Lanuza para ofrecer uno de sus trepidantes conciertos cargados de percusión y electrónica. El quinteto liderado por Xavier Thomas mezcla como pocas bandas del momento post punk, disco y sonidos propios de su continente. No es casualidad que, desde su país, la República Democrática del Congo, surjan algunas de las músicas más vanguardistas del momento. El nuevo Pirineos Sur cierra una edición de récord Alborosie & Shengen Clan es una de las figuras más importantes del reggae surgidas en los últimos quince años. Aunque alcanzó su mayor éxito 2007, el siciliano afincado en Jamaica ya se había labrado una buena fama dentro del género, gracias a su anterior proyecto, Reggae National Tickets. Este talentoso productor, multi-instrumentista y cantante lleva más de una década viviendo en Kingston y ha alcanzado gran notoriedad con el disco 'Unbreakable: Alborosie Meets The Wailers United' (2018), grabado con algunos miembros de la mítica banda de Bob Marley, uno de sus referentes absolutos en cuanto a sonido y actitud. Entradas para Pirineos Sur Las entradas del festival están a la venta en la web del festival, en See Tickets y también, como novedad, en todas las oficinas de Correos de España, donde pueden adquirirse con el Bono Cultural Joven. Los precios por día variarán entre los 20 y los 45 euros (más gastos de distribución). Pero también se podrán comprar bonos de fin de semana, salvo del segundo (14, 15 y 16 de julio), que ya están agotados. Los menores hasta ocho años podrán adquirir entradas gratuitas, con un máximo de un menor por adulto, salvo familias numerosas. Mientras que los jóvenes de 9 a 15 años podrán beneficiarse de un descuento especial. EL CARTEL DEFINITIVO DE PIRINEOS SUR 2023 Viernes 7 de julio, 22.00 horas: Bomba Estéreo, Muerdo y DJ Lord Sassafras (35 euros)

Sábado 8 de julio, 22.00 horas: Rubén Blades, La Santa Cecilia y DJ Lord Sassafras (35 euros)

Domingo 9 de julio, 20.30 horas: La Pegatina, Ched'Special y DJ Lord Sassafras (25 euros)

Jueves 13 de julio, 21.00 horas: Los Chikos del Maíz, Rapsusklei y R de Rumba (25 euros)

Viernes 14 de julio, 22.00 horas: Love of Lesbian, Conociendo Rusia y Mujeres Bellas y Fuertes Djs (35 euros)

Sábado 15 de julio, 22.00 horas: Xavier Rudd, Guitarricadelafuente y Mujeres Bellas y Fuertes Djs (30 euros)

Domingo 16 de julio, 21.00 horas: Ludovico Einaudi (45 euros)

Jueves 20 de julio, 21.00 horas: Dubioza Kolektiv, Eskorzo y Mr. Pendejo (20 euros)

Viernes 21 de julio, 21.00 horas: Kraftwerk (40 euros)

Sábado 22 de julio, 21.00 horas: S alif Keita y KOKOKO! (32 euros)

Domingo 23 de julio, 20.00 horas: Luz Casal y Valeria Castro (30 euros)

Jueves 27 de julio, 21.00 horas: Rozalén, Silvana Estrada y Mr. Pendejo (30 euros)

Viernes 28 de julio: 22.00 horas: Jahsta + Alborosie & Shengen Clan (30 euros)

Sábado 29 de julio, 22.00 horas: ZAZ, Luisa Sobral, Face Down Ass Up SoundSystem (40 euros)