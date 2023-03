La obra de Louisa Holecz, artista inglesa afincada en la capital aragonesa desde el año 2000, se ha instalado de nuevo en La Casa Amarilla. La galería zaragozana acogerá hasta el 16 de abril la exposición 'Prélude à un exil', en la que Holecz, de alguna forma, rinde tributo a la escultora francesa Camille Claudel. «Quería dar a conocer más su obra porque hay muchas personas que no saben ni quién es», reconoce. En efecto, los libros de escultura rara vez mencionan a esta artista francesa de finales del siglo XIX y principios del XX y cuando se habla de ella o de su obra casi siempre se le vincula con Auguste Rodin, con el que mantuvo una relación sentimental.

'Prélude à un exil' bebe así del trabajo de Claudel y se detiene con calma en su proceso creativo, muy ligado con el de la propia Holecz. «Ella creaba sus obras, pero también las destruía. Y en mi trabajo también hay mucho de eso, porque hay un hacer, un deshacer y muchas capas», explica la artista inglesa, quien se quedó prendada de Claudel cuando vio por primera vez la escultura 'Cloto': «Me marcó profundamente y me motivó a seguir esta línea de investigación artística».

La exposición que exhibe ahora La Casa Amarilla se compone de tres series. La primera de ella ('Peintures de destruction') consta de cuatro grandes lienzos que representan precisamente las cuatro maneras en que Claudel destruía sus propias obras: bien enterrándolas, destruyéndolas a martillazos, arrojándolas al Sena o quemándolas. Así, estos cuatro cuadros giran en torno a la «transmutación de la materia», un elemento fundamental en la obra de Louisa Holecz junto con el color, como destaca la directora de La Casa Amarilla, Chus Tudelilla.

«Mi proceso creativo siempre refleja mi atracción por los impulsos destructivos y reparadores. Me interesa la forma en que las experiencias caóticas y la agresión destructiva se convierten en obras de arte a través de un proceso de sublimación. De ahí mi interés por la costumbre de Claudel de destruir su obra», comenta Holecz, que lamenta que la francesa destrozó la mayoría de sus piezas (apenas se conservan unas 90).

Los ecos de este proceso resuenan también en la segunda serie de la exposición, titulada 'Sédiments' y compuesta por diez obras sobre papel : «Lo que he intentado es plasmar ese proceso de destrucción, pensando en todo ese polvo y los restos que quedarían en el suelo». Para ello, Holecz ha recurrido al yeso, el polvo de mármol, la cera o el pigmento metálico, difuminando de esta forma los límites que separan la escultura y la pintura.

La última de las series de la muestra se titula 'Livres' y se trata de un conjunto de libros bordados que Holecz rescata de entre los posiblemente leídos por Camille Claudel, una mujer que no fue ajena a la vida política y cultural de su tiempo. «Lo que he hecho es buscar sus fuentes de inspiración y comprar ediciones de la época en que vivió para después intervenir sobre ellas». No hay que olvidar que el hermano de la escultora francesa era el poeta Paul Claudel y que por tanto se rodeaba de una nutrido círculo literario.

Una selección de libros

Como ya es costumbre en las exposiciones de La Casa Amarilla, la galería ha incluido una selección de libros que completan la muestra y en este caso muchos de ellos son los mismos de la serie 'Livres' (la 'Divina Comedia' de Dante Alighieri, 'Salomé' de Oscar Wilde, 'Las metamorfosis' de Ovidio o los poemas de Renée Vivien)

'Prélude à un exil' forma parte de un proyecto más amplio –titulado 'Souvenir d’exil'– que Holecz inició en 2019 con la exposición 'Viaje al manicomio' celebrada también en La Casa Amarilla. «Incluirá también otras obras de gran formato. Tres de dos por dos metros y un tríptico de cuatro metros y medio de ancho con la imagen final que vio Claudel cuando salió de su taller en París y la llevaron al manicomio, donde estuvo los últimos 30 años de su vida», indica Holecz, que espera poder presentar todo el proyecto completo en Zaragoza en 2024 o 2025.

Claudel nunca volvió a esculpir desde que fue internada, algo que impactó sobre manera a Holecz y le hizo focalizarse aún más en la obra de la francesa. «Me aterroriza la sola idea de vivir sin poder crear. Forma parte de mi identidad y me ayuda a procesar y entender el mundo», concluye Holecz, que lleva años consolidándose como una de las mejores artistas que trabajan actualmente desde Zaragoza.