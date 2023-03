Guardando las distancias: Un Bono Cultural de dos compras

He seguido con cierto escepticismo al mismo tiempo que con expectación la evolución del Bono Cultural Joven desde su puesta en marcha el año pasado. Cuando se hicieron públicos los primeros datos ya expresé que si casi la mitad de los jóvenes que podían aspirar a él ni siquiera lo solicitaban es probable que algo se estuviera haciendo mal. Y, probablemente, el problema es que se ha empezado a construir la casa por el tejado. Es decir, tal y como ya dije en su día, no creo que sea buena idea ofrecer un servicio sin antes haber sido capaz de inculcar su necesidad o su valor entre un grupo de edad que, por las circunstancias que sean, cada vez cuesta más movilizar en los actos culturales.

No, no es un problema de ahora, consulten con las salas de música, con las de exposiciones o acudan a presentaciones de libros y conferencias y constatarán que es un grupo al que por lo que sea cada vez le interesa menos la cultura sin que, ojo, yo descarte que simplemente entre todos le estamos expulsando de ella. Es por eso que es necesario un plan educativo que vaya de la mano de la cultura que ponga sobre la mes alas necesidades pero, sobre todo, que haga ver a los escolares que la cultura no solo nos construye como seres humanos y nos hace mejores personas sino que también es divertida.

Primeros datos... ¿esperanzadores?

El otro día, el ministro de Cultura, Miquel Iceta hizo públicos los primeros datos de consumo del bono joven. Durante los primeros cuatro meses de funcionamiento, anunció que se realizaron 541.489 compras, entre las que destacaron espectáculos, cine y libros, por un importe total de 21.689.081 euros, en los 3.000 establecimientos del sector cultural adheridos en toda España. Si escarbamos un poco más en los datos dado que se dieron de alta en el citado bono, según datos del Gobierno, 281,557 jóvenes tenemos que, de momento, cuando ya se ha consumido una tercera parte del tiempo, cada beneficiario ha realizado menos de dos compras con el citado bono. Los datos hablan por sí solos.

A priori, no parecen datos espectaculares que me hace pensar en el siguiente paso. Del 60% de jóvenes que podían pedirlo y lo pidieron, ¿cuántos van a consumir los 400 euros a lo largo del año que tienen de plazo?

Educación desde edad temprana

Quiero pensar que es una medida que tiene que rodarse y que en su primera edición aún hay que acostumbrarse a su uso, pero me temo que la radiografía que hay que hacer seguimos sin hacerla. Nadie va a querer comprar un producto por el que, desgraciadamente, no tiene interés ni aunque se lo regalen. Es necesaria la educación y la demostración de que seremos capaces de ser una mejor sociedad consumiendo y disfrutando con la cultura. Son bienvenidas (e incluso necesarias) las ayudas y los beneficios para que esto pueda suceder, pero no hay que descuidar un paso anterior, la educación.

Por cierto, en esos datos que anunció el ministro, había otros que me llamaron mucho la atención. Las localidades de menos de 50.000 habitantes acumulan el grueso de las operaciones, un total de 218.911, frente a las 124.910 en ciudades de más de 50.000 habitantes y las 191.942 en capitales de provincia. Habría que hacer un análisis más profundo y, desde luego, puede que responda a un momento puntual y a una actividad concreta, pero igual ya va siendo hora de desterrar esa idea de que la cultura solo se puede disfrutar en las capitales. Es del siglo pasado y no beneficia en nada ni a los creadores ni al público objetivo. Hay mucho trabajo por hacer.