Primero ha sido la Chata Flores con todo lo que representa el que una mujer que se dedique al rap sea reconocida con un premio como el de mayor proyección. Y poco a poco, el rap ha ido ganando protagonismo en la gala de los Premios de la música aragonesa (organizados por Aragón Musical), que se ha celebrado esta tarde en el Auditorio La Colina de Sabiñánigo.

De hecho, uno de los momentos más intensos de la tarde lo ha protagonizado el colectivo Miralbuenrap que no solo ha recibido el homenaje del auditorio al recoger su premio a la Agitación sino que los cuatro miembros de la asociación han descargado a continuación todos sus ritmos en una batalla de gallos improvisada de cuatro minutos que ha dejado a todo el público con la boca abierta... Pero, sin duda, aún faltaba el plato fuerte para el rap aragonés que ha vuelto a demostrar no solo que goza de una extraordinaria salud sino que cada vez va ganando más terreno en un territorio genuinamente 'hip hopero'. Y es que Sho-Hai, inmerso en una exitosa gira de su último disco, 'Polvo', por lo que no ha podido acudir a la gala, ha sido reconocido como el Mejor solista y, además, también llevaba su nombre un segundo reconocimiento, el de Mejor portada, la de 'Polvo' que firman Lara Gómez y Marcos Cebrián.

Ixo Rai!, otro protagonista

Todo en una gala conducida de manera amena y divertida por Irene Alquézar y Luis Cebrián (de gran nivel su 'medley' con canciones de artistas aragoneses) que ha tenido otro nombre propio, el de Ixo Rai!, que no solo ha sido premiado como el mejor grupo de 2022 sino que sus componentes han subido dos veces al escenario ya que también han recogido la escultura de José Azul a la mejor canción en lengua autóctona por 'Carta d’amor', tema incluido en el último volumen de 'O zaguer chilo', que se acaba de publicar con un alegato (en aragonés) en la defensa de Canal Roya, muy aplaudido por el auditorio: «El Pirineo no se vende, el Pirineo se defiende», han clamado.

Uno de los galardones más importantes, el de mejor canción, ha ido para La Ronda de Boltaña ('La tumba de las golondrinas' con Rozalén que ha intervenido a través de un vídeo, «sois unos de mis lugares favoritos del mundo porque los lugares los hace la gente»). De esta manera, han paliado en parte el que solo acabaran ganando un premio ya que era la propuesta más nominada con hasta cuatro opciones. La Ronda de Boltaña no ha querido dar un discurso vacío con clara mención a Canal Roya: «Es una demostración de que las canciones pueden hablar de un territorio. Y queremos dejar claro que no solo se tiene que vivir del esquí, hay que explorar todas las posibilidades».

Con respecto a los elepés y los epés, los ganadores han sido Las Novias (por 'Detente bala') y Elem ('Planeta de cristal'), joven artista que además interpretó en directo su canción 'Mi madre te odia', acompañada de su banda. Precisamente, en cuanto al mejor directo, otro de los galardones más importantes, la propuesta reconocida en la gala de este año ha sido la de Bladimir Ros.

Más galardones

El palmarés de los premios que ha decidido el jurado se ha completado con el premio de videoclip para 'Ama y vuela', de Domador, dirigido por Daniel Pardo; el de programación para el festival Vive Latino; el de sala para El veintiuno; el de disc jockey para Eddy Charlez; y el de producción para 'Cordura transitoria', de Rapsusklei.

Pero lo más emotivo de esta edición de los Premios de la música aragonesa han vuelto a ser los homenajes a través de premios otorgados directamente por la organización.

Gabriel Sopeña ha sido el protagonista ya que ha recibido un homenaje por su trayectoria en la música que acaba de llegar a los 40 años, lo que le ha valido para recoger un galardón que le ha entregado el cineasta Javier Macipe. Ambos, además, han maravillado al auditorio con la interpretación de la canción 'Cantores', de Más birras, compuesta por Mauricio Aznar, al que ha seguido 'Apuesta por el rock and roll', coreada por buena parte del público.

«Recibo este premio también en nombre de aquellas personas que me enseñaron a estar orgulloso de ser aragonés, aquí, en Estados Unidos, en Londres... ¡Orgulloso de ser aragonés!», ha asegurado el artista, que ha lanzado una amenaza: «Que nadie se equivoque, este premio es por mis primeros 40 años. El futuro es lo que queda a partir de ahora y no me lo pienso perder porque lo mejor está por venir».

Carlos Sadness y Labordeta

La gala se ha abierto con otro galardón especial, el Global para Carlos Sadness, que ha recordado sus veranos de la infancia en Sena de donde es su madre: «No sé si le dais el premio a un buen artista pero sí tener claro que se lo dais a alguien que ama Aragón». A continuación, ha interpretado su canción 'Todo estaba bien', que cambió ligeramente para mencionar también al Pirineo.

La lista de reconocimientos se ha cerrado con el premio Itinerante a la Difusión del Panorama Musical Aragonés para el documental 'Labordeta, un hombre sin más', de Gaizka Urresti y Paula Labordeta: «¡Viva la música aragonesa», ha gritado la hija del fallecido al que está dedicado el documental premiado.