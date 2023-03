Ambos fueron miembros fundadores del Grupo El Paso en 1957 cuando, junto a otros artistas, quisieron romper con el existente arte español y darle un nuevo aire. Una generación de artistas que quiso salir del encorsetado sistema artístico de un país que vivía en pleno franquismo. Ese movimiento hizo que Pablo Serrano y Rafael Canogar coincidiera en tiempo y espacio en ese propósito durante cinco años ya que, en 1962, ambos deciden dejar a un lado esa corriente y adentrarse por otros caminos. Ahora, sus obras se vuelven a encontrar en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza con la exposición 'Diálogos informalistas. Rafael Canogar visita a Pablo Serrano', que se podrá visitar hasta el 29 de enero y que muestra obras de ambos artistas durante esos cinco años.

Comisariada por Lola Durán y Fernando Castro-Flórez, la exposición está compuesta por 21 obras de Canogar y cinco esculturas de Serrano que se presentan por primera vez en Zaragoza. Todas ellas están fechadas entre 1957, momento en el que ambos son miembros fundadores del grupo El Paso, y 1962, cuando coinciden en la Bienal de Venecia.

En este periodo comparten galería en Italia, y están presentes ambos, entre otras, en exposiciones como 'El Paso', de Galería Bucholz (Madrid, 1957); 'Jonge Spaanse Kunst, Haags Gemeentemuseum' (La Haya, 1959); 'New Spanish Painting and Sculpture' (MoMA, Nueva York ,1960); o 'Art Espagnol contemporain' (Palais des Beaux Arts,Bruselas, 1961).

"Llevo más de 70 años exponiendo y el mundo ha cambiado mucho"

"Llevo más de 70 años exponiendo y el mundo ha cambiado mucho y mi obra con él y ha evolucionado. En esta exposición vemos mi etapa informalista y es curioso porque siento que a lo largo de mi obra al final voy acercándome al principio pero del mismo modo también me alejo porque busco la esencialidad, pero ahora me importa para hacer belleza», ha explicado Rafael Canogar en el acto de inauguración de la exposición.

En el mismo, una de las comisarias de la muestra, Lola Durán, ha explicado el camino que siguieron los dos artistas en ese lustro que concluye con la Bienal de Venecia tras la cual los dos artistas toman caminos diferentes, «Rafael Canogar apuesta más por la figuración y por un arte más social mientras que Pablo Serrano comienza con las Bóvedas para el hombre». El otro comisario de la exposición, Fernando Castro Flórez, ha destacado que a ambos artistas les une «evitar un arte deshumanizado» y ha resaltado que en la muestra se habla de una etapa «con gran difusión y reconocimiento del arte español, de artistas que residiendo aquí se proyectaron al exterior». Además, no ha querido pasar por alto que «estamos antes obras que aguantan el paso del tiempo».

Colaboración de instituciones y coleccionista privados

El proyecto que ahora ve la luz cuenta con siete prestadores particulares, entre los que se encuentra el propio Rafael Canogar con obra de su colección. Para la realización de la exposición han aportado documentación, además de la que se encontraba en el archivo de Pablo Serrano del propio museo del Gobierno de Aragón y del Archivo de Rafael Canogar, las siguientes instituciones: The Museum of Modern Art Archives de Nueva York, el Archivo della Galleria Nazionale di Arte Moderna y el Historical Archive of Contemporary Arts (ASAC) de Venecia. Con toda esa documentación, se editará próximamente una publicación a cargo del Gobierno de Aragón.