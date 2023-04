Una semana después de la emotiva gala de entrega del Auditorio La Colina de Sabiñánigo, aún hay material nuevo que aportar. Estas instantáneas ponen imagen a la adrenalina del momento y nos permite poner el ojo en el otro lado mientras todo el mundo estaba centrando la atención en el escenario.

Se ha hablado mucho durante los últimos siete días del panorama musical aragonés. Es cada año el principal objetivo de los Premios de la Música Aragonesa, comandados por el colectivo Aragón Musical. Otro objetivo, el de la cámara del fotógrafo Jal Lux, retrató a las propuestas premiadas en su 24ª edición recién abandonadas las tablas, con las esculturas de José Azul en sus manos y el orgullo de quien se ha esforzado en los rostros.

Gabriel Sopeña posa junto a su querido Javier Macipe. Este último apoya su mano izquierda en el hombro izquierdo de Sopeña. Hay cariño y admiración en una imagen con cuatro décadas de trabajo a las espaldas de Gabriel, lo que le ha valido para llevarse la categoría especial a la trayectoria, y una película, 'La estrella azul', que está dirigiendo contra viento y marea Macipe sobre la figura de Mauricio Aznar que posa también en la foto, igual que no ha faltado a la gala y a tantos lugares con magia. El galardonado presenta directo mañana, desde el Teatro Principal de Zaragoza. El realizador, que ha hecho entrega del trofeo acudiendo expresamente desde lejos en un viaje relámpago, estrenará su película a lo largo de 2023. Esperemos que muy pronto. En ambos hay tanto talento como trabajo y tesón.

Carlos Sadness, el primero

Ha inaugurado el set de fotografía hace ya una hora Carlos Sadness. Ha acudido a este bonito lugar del Pirineo desde Barcelona y nos ha regalado una brillante actuación tras recoger el premio global. Pero ahora, abajo, aquella estrella es Carlitos, el chaval de la familia Uriol que corretea libre en vacaciones por la localidad oscense de Sena. Su pueblo debería darle algún tipo de título honorífico por las veces que el artista ha nombrado durante los últimos días aquel paraje que tanto ama. Sadness es una persona cercana y sencilla. Posa serenamente con su pañuelo de cuadros negros y morados típico de Huesca.

Nos enamora, y lo hace al mismo nivel que Chata Flores, la segunda en llegar y categoría a la mayor proyección. No puede saludar al catalán porque no sabe que se encuentra ahí. Está en total shock con una sonrisa amplia que dice todo lo que ella ahora mismo no puede expresar. Bajo los focos no ha podido evitar emocionarse. Ha salido todo ese torrente de lucha de años creyéndose el rap y convenciendo a los suyos de que es su modo de vida. Aún le quedan unos años para la treintena y aquí está la rapera, la mujer, la luchadora, sus letras, su reggae.

El también jovencísimo Eddy Charlez ha recibido su recompensa a mejor disc jockey de la mano de Mr. Pendejo, un grande. Frente al micro no le salían las palabras, ahora, frente a la cámara, la cosa no mejora. Sí tiene unas frases de elogio para el resto de propuestas nominadas, a las que reconoce admiración.

La agitación de Miraelbuenrap

Los raperos de Miraelbuenrap acaban de hacer levantarse de sus asientos a buena parte de un público difícil por estar presenciando en butacas una gala que se supone sobria y elegante. Ellos ofrecen nada menos que una pelea de gallos y ante gente con bonitos vestidos, trajes y pajaritas. Han reivindicado su chándal y su espontaneidad sobre una base musical con el rap como lenguaje verbal y corporal. En este joven colectivo ha recaído el premio especial a la agitación.

Paula Labordeta y Gaizka Urresti han querido acudir a la gala de entrega de estos galardones. El mes pasado recogían todo un premio Goya por su documental 'Labordeta, un hombre sin más'. Hoy el reconocimiento lo reciben por vez primera del mundo de la música, que también ve en la cinta una labor sobresaliente. Para ellos ha sido el premio a la difusión del panorama musical aragonés. La emoción, ahora, es también para quien fotografía.

Bladimir Ros y La Ronda de Boltaña

Bladimir Ros llevan encima su estatuilla a mejor directo. Su actitud ha sido seria pero ahora, apuntados por los flashes, se les escapa alguna sonrisa. La corrigen para la siguiente instantánea. Terminado su turno al fin pueden abrazarse y emocionarse con libertad. Que nadie sepa que fuera de las tabernas también hay corazón y conocen el significado de la palabra alegría. Guardémosles el secreto.

La Ronda de Boltaña son una panda de jóvenes y se han tomado este enésimo premio como si fuese el primero. Su categoría, mejor canción, ha reconocido a 'La tumba de la golondrina', que grabaron junto a Rozalén. La albaceteña no ha dudado en iniciar un sentido agradecimiento que han rematado La Ronda en carne y hueso. Coincidieron en el set con Ixo Rai! No faltaron felicitaciones y abrazos entre ambas formaciones. Ixo Rai! pasaría una segunda vez por ahí para hacerse otra foto con dos premios: mejor grupo y mejor canción en lengua autóctona, en este último caso gracias a su 'Carta d’amor' recogida en el disco 'O Zaguer Chilo' de la asociación Nogará Religada, que sigue difundiendo la lengua aragonesa y normalizando su uso en cada ocasión que tienen.

Elem cada vez entra menos en la definición de promesa. Hoy ha demostrado ser una realidad con el estreno en directo junto a su banda de su nuevo tema Mi madre te odia, que no ha dejado indiferente al respetable y que muy posiblemente cuente con una importante trascendencia. Lo merece. Está contenta y destella entusiasmo hasta por la punta de los dedos de los pies. No es para menos, se ha llevado uno de los importantes, mejor epé, por 'Planeta de cristal'. Posa levantando el premio con la mano derecha cuan Estatua de la libertad dando la bienvenida a los navegantes que quieren descubrir inquietas nuevas tierras musicales.

Sho-Hai, el ausente

La intensa gira de Sho-Hai le ha impedido al rapero asistir a esta reunión anual de la música aragonesa a la que ha acudido no pocas veces. Ha sido, junto a Ixo Rai!, la única propuesta en llevarse dos galardones. Una a mejor solista y otra a mejor portada gracias al diseño de Lara Gómez y la fotografía de Marcos Cebrián. Ambos artistas posan bien agarrados al trofeo, en silenciosa disputa. La diseñadora junto al fotógrafo fotografiado que sonríe como le gustaría sonrieran a su cámara. Lara sigue con un ojo en la escultura. Lamentablemente no conocemos la secuencia final de esta imagen.

Las Novias son de los últimos en llegar, es lo que tiene recibir un gordo: mejor álbum por 'Detente bala'. Acuden serios pero enseguida bromean, miran fijamente a cámara, con actitud rockera, apretando la forja como queriendo exprimir su manjar de reconocimiento en tu tierra. Son seis los dobles astrales de su colección y si continúa su trayectoria creativa ascendente la cosa no va a quedar así.

Remata la jornada la gente de la organización, presentadores incluidos (brillantes en su ejecución una vez más Irene Alquézar y Luis Cebrián). Están todos tan visiblemente emocionados como cansados. Han realizado un gran esfuerzo y para ellos recae el premio al trabajo bien hecho a pesar de todos los pesares. Van inevitablemente camino a la edición del cuarto de siglo, por lo que quizás sea ya el momento de reconocerles con algo más.