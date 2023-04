Crítica de Javier Losilla del concierto de Franco Deterioro: Franca, pero gozosamente deteriorados

"No solo he pasado de página, he cambiado de libro", advirtió Isabel Preysler tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. La sentencia nos la recordó el sábado Franco Deterioro durante su actuación, para la que había preparado, dijo, citas de grande filósofos. Así es Franco Deterioro, uno de los alias artísticos de Daniel Clemente, zaragozano nacido en Sant Sadurní d'Anoia de padre de La Cerollera y madre de Robres. Presentaba 'Confluencia', su nuevo disco, en La Campana Underground, sala subterránea que, haciendo honor a su nombre acoge regularmente en su escenario a intérpretes situados más o menos en las antípodas del gran negocio musical.

Clemente / Deterioro es creador singular, prolífico autor de canciones en las que, bajo el paraguas de la canción de autor, confluyen variados estilos, con textos que manejan por igual la broma, la paradoja y la ironía que la ternura exquisita. Rara avis en el universo musical aragonés e incluso español, fue gran seguidor del desaparecido Juan Antonio Canta, creador del grupo Pabellón Psiquiátrico, de quien interpretó la pieza 'Te quiero', y del que dijo “lo suicidaron” (oficialmente se quitó la vida en 1996). Acompañantes con tino Antonio López (trombón y teclados), Violeta Monge (bajo) y Manuel Enguita (bajo) acompañaron con tino a Franco Deterioro (voz y guitarra española) en un repertorio armado con 'Molécula de aire', 'Tú y yo', 'Piedras al tejado', 'El orden de las palabras', 'Visible' y 'En grupos de uno '(composición que tiene un deliberado aire de canción de misa, que llevó a su autor a preguntarse si la Iglesia paga derechos de autor), todas ellas de Confluencia. Además, de discos anteriores sonaron 'Efigie de Jade', 'Casualidades', 'Celulitis juvenil', 'Transición ecológica', 'Dejar de fumar', 'El manual', 'Eixamplada', 'Pareces nuevo' (un bolero que bien podría llevar Corcobado a su terreno), 'Empanada gallega' y 'Antigualla', de Señor Trapero, otro de los heterónimos de Clemente. Las 'Turbulencias' de Javier Losilla: Canciones para evitar el suicidio Hizo cuentas: “Si divides la miseria por dos, la multiplicas, pues te salen dos miserias” y hablando de complejos observó que “el más difícil de superar es el complejo funerario”. En un universo de pretensiones absurdas, la lucidez de Daniel Clemente nos hacen sentirnos franca, pero gozosamente deteriorados.