'Burundanga' refleja, de una manera original y absurda, el final de la banda terrorista ETA, con una trama llena de intriga y humor partiendo de un lío amoroso. Tres ingredientes, que bien mezclados, han conseguido la complicada alquimia de convertirse en uno de los grandes éxitos teatrales de los últimos tiempos. En 'Burundanga' los personajes son tan cotidianos que cualquiera puede sentirse identificado, y plantea un dilema que todos, en algún momento, hemos podido vivir. Y de repente se transforma en una comedia loca y disparatada, que no para de sorprender, contagiando al espectador de su locura. Esta comedia, que llega tras años de triunfo en la cartelera de Madrid, se puede ver desde este miércoles (20.00 horas) hasta el próximo 16 de abril en el Teatro Principal de Zaragoza.

Guillermo Sanjuán, Rebeca Valls / Paula García Sabio, Juan Gea, Jorge Vidal y Paula Braguinsky / Rebeca Plaza conforman el elenco que aterriza en la capital aragonesa en lo que promete ser una de las producciones cómicas de la temporada.

El argumento de la obra

Berta, embarazada de Manel, no sabe si él la quiere lo suficiente como para seguir con el embarazo. Silvia, su compañera de piso, farmacéutica, que acaba de comenzar la carrera, le propone administrarle a su novio una dosis de escopolamina, un alcaloide conocido como burundanga, droga que lo dejará a merced de las preguntas de ella y sin voluntad para mentir. Berta lo hace y descubre, no solo lo que pretendía saber, sino también otra verdad inesperada que hará explotar por los aires un lío de consecuencias imprevisibles. De repente aparece Gorka, compañero de comando de Manel y la situación comienza a enredarse cada vez más. Cuando todo parece que no puede ir a peor, entra en escena Carlos, empresario y tío de Silvia, y la trama tira hacia un secuestro digno de los Hermanos Marx, envuelto todo en una sucesión de situaciones cómicas que llevan a cada personaje, de sorpresa en sorpresa, de risa en risa, a un final inesperado.

Las entradas, ya a la venta en Ibercaja y en el propio Teatro Principal, cuestan entre 5 y 25 euros.