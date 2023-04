El anuncio de Jorge Azcón de que, en caso de que el PP continúe al frente de la Alcaldía de Zaragoza, sacará a concurso público una parcela del Portillo junto al CaixaForum para la construcción de un nuevo equipamiento cultural, ha vuelto las miradas inevitablemente a la celebración de grandes eventos y conciertos en la capital aragonesa. La propuesta viene bendecida por Provenue, la empresa que gestiona el WiZink Center en Madrid y que habló de crear una «sucursal del mismo en la ciudad» con un pabellón con capacidad para 10.000 personas (algo similar a la que tiene el Príncipe Felipe).

Zaragoza celebró en 2022 un total de 15 conciertos en ese pabellón a los que hay que añadir como grandes eventos musicales el festival Vive Latino en el recinto de la Expo (33.800 personas) y la actuación de Alejandro Sanz en La Romareda (24.000 espectadores). Por el Príncipe Felipe pasaron artistas como C. Tangana, Fito y Fitipaldis, Rigoberta Bandini, Estopa, Camilo, Joan Manuel Serrat por partida doble, Manuel Carrasco, Ixo Rai!, Robe, Ara Malikian, Dani Martín, Manolo García y los espectáculos 'God save the Queen' y 'Mecano Experience'. En casi todos los conciertos se colgó el 'sold out'. Seis de estas 15 actuaciones se celebraron durante las Fiestas del Pilar.

Artistas en otros lugares

Provenue, la empresa que asegura que si ganara el concurso público en Zaragoza invertiría 25 millones de euros en el nuevo espacio en el que habría programación (no solo cultural) hasta 150 días al año, no solo gestiona los eventos del WiZink de Madrid, bajo su paraguas están la plaza de toros de Mallorca, la plaza de toros de Granada, el pabellón Sánchez Paraíso de Salamanca y un espacio en Jerez. Además, también tiene previsto levantar un nuevo recinto en Málaga aunque el proceso para conseguir el suelo lleva un año danzando sin que, de momento, el ayuntamiento haya sacado el concurso para el mismo. Sí parece que el recinto en esa ciudad incluirá un hotel conjunto.

¿Qué ha programado Provenue en esos recintos que gestiona fuera de Madrid? Granada es la ciudad más activa y en su programación para este 2023 encontramos fundamentalmente artistas nacionales, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Hombres G, Natos y Waor, Morat, Miguel Ríos... Es decir, una agenda muy similar a la que se puede disfrutar en Zaragoza en los últimos años, dependiendo qué artistas españoles estén de gira. Sí es verdad que en el calendario de eventos de la plaza de toros de Granada de 2022 destaca un nombre que, desde que se ha convertido en una estrella mundial, no ha pasado por Zaragoza, Rosalía. La plaza de toros de la ciudad andaluza cuenta con un aforo de 12.000 personas para los conciertos. No parece, a priori, que la capacidad sea la causa por la que la artista no haya actuado en Zaragoza en los últimos años.

«Siguiendo el modelo que hemos implementado en el WiZink Center de Madrid y que estamos desarrollando en otras ciudades, estamos seguros de que podremos convertir Zaragoza en epicentro de la música nacional e internacional», aseguró durante la presentación del proyecto el presidente de Provenue, Xavier Bartolí. ¿Se refería a que grandes artistas internacionales actuarán en Zaragoza si se materializa este proyecto?