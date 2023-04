Las mujeres realizadoras han triunfado en el palmarés del 'Ecozine Film Festival', certamen de referencia en temática medioambiental, que ha entregado hoy los premios de su decimosexta edición en una gala en el CaixaForum Zaragoza. Desde el pasado 12 de abril el festival ha recibido a más de 40 invitados internacionales entre cineastas y jurado. La sección oficial ha contado este año con 34 títulos en las categorías de largometraje documental, cortometraje documental, cortometraje de ficción y cortometraje de animación. El certamen ha recibido más de 550 películas de 40 países. En la gala de clausura han participado el director de Ecozine, Pedro Piñeiro, y la vicealcaldesa Sara Fernández.

La película 'Sew to say' (Reino Unido, 2022), de la española Rakel Aguirre, ha ganado el Camaleón al Mejor Largo Documental Internacional, mientras que la española 'Robin Bank', de Anna Giralt ha ganado el premio a Mejor Largo Documental Nacional. En la categoría de Mejor Corto Documental, el primer premio ha sido para la película 'Wrought' (Canadá, 2022), dirigida por Anna Sigrithur y Joel Penner, mientras que el Camaleón para el Mejor Cortometraje de Ficción ha sido para 'Estrellas del desierto' (Chile, 2022), de Katherina Harder Sacre y el premio a Mejor Corto de Animación ha sido para la película 'Once there was a sea' (Polonia/Eslovaquia 2021), de Joanna Kozuch.

Te puede interesar: Cultura Ecozine estrena nueva imagen y pone el acento en un 'mundo maravilloso'

'Loop' (España, 2020) de Pablo Polledri, ganadora recientemente de un Goya a Mejor Cortometraje de Animación y reconocida en diversos festivales, ha obtenido el premio de la Sección Jóvenes, el único galardón que otorga el Premio del Público en Ecozine Film Festival.

El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente.