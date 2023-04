Las puertas de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza se abrirán este sábado para dar comienzo a la temporada en la capital. La feria taurina de San Jorge consta de cinco espectáculos: dos corridas de toros, una novillada picada y dos clases prácticas con alumnos de las escuelas de tauromaquia.

Tras una primera temporada controvertida –la de 2022– de bajo nivel al frente del coso por la empresa Zúñiga y Toros S.L., esta acomete una nueva etapa en su segundo año elevando un tanto el nivel de la oferta. De hecho se ha apostado por ampliar la programación a tres festejos mayores con un balance entre el torismo y los carteles con nombres más sonoros y reconocibles.

Para el sábado, el acento se pone en la que se supone una corrida de toros en la que la ganadería de Couto de Fornilhos sobresaldrá por arriba, al menos en volumen o quizá por encornaduras, de la media habitual. El hierro, de procedencia Atanasio Fernández, ha presentado diez reses de las que dos no han sido declaradas aptas en el primer reconocimiento.

El encierro será lidiado por Morenito de Aranda, un veterano instalado en la zona templada del escalafón; el iconoclasta Román y un Javier Cortés muy castigado por los toros que busca con insistencia escapar de un casi forzado anonimato.

El cartel del domingo, por el contrario, tiene argumentos más populares con nombres reconocibles por su amplia veteranía y ejecutoria (El Fandi y Miguel Ángel Perera) junto al primer triunfador serio de la temporada actual, Daniel Luque. El de Gerena cortó dos orejas a un toro de El Parralejo en la feria de abril de Sevilla hace tan solo 24 horas. Se enfrentarán a un encierro de Valdefresno que en el primer reconocimiento, a pesar de venir con ocho toros, ha precisado traer de la finca algún ejemplar más para completar el sexteto que será sorteado el domingo a las doce del mediodía. Varios de los toros presentados bajarían ostensiblemente con respecto al resto.

En esta edición cabe también el lunes una novillada con picadores en la que el zaragozano Cristiano Torres es reclamo principal en su debut en el escalafón inferior. Ganador del circuito de novilladas sin caballos de Andalucía el año pasado y del prestigioso Zapato de Plata en Arnedo, ha despertado unas más que justificadas expectativas. Comparte cartel con el novillero Tristán Barroso (al que apodera el propio empresario) y El Melli. Lidiarán un encierro de José Cruz. Todos los festejos comenzarán a las 17.30 horas.

Clases prácticas

Por otra parte, y tras el éxito del año pasado, llegan, con entrada libre y gratuita y a partir de las 11.00 horas, dos clases prácticas con alumnos de las escuelas de tauromaquia de Aragón para el sábado y el domingo. Los participantes serán los siguientes: Día 22 de abril: Álvaro Molina (ET Zaragoza); Jorge Mallén, Bryan Bautista y Héctor Marco (ET Oscense); Roberto Martín y Javier Sánchez (ET Mar de Nubes). Día 23 de abril: Pablo Hernández (ET Zaragoza); Marta Borao, Ángel Alarcón y Lorién Sagarra (ET Mar de Nubes); Miguel Porta y David Sejas (ET Oscense).