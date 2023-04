El colectivo y el territorio son los ingredientes imprescindibles del teatro comunitario, un concepto que se aleja de la idea tradicional de teatro. Este proyecto surge de una iniciativa de Virginia Martínez y Sebastián Ramírez, directores de Zonas Comunes. Los vecinos de los barrios de San José y El Gancho se convierten en protagonistas de historias enfocadas en su territorio. Un proyecto de transformación social que busca crear dinámicas distintas del mundo habitual, centrando el foco en voces que no suelen estar encima de un escenario. «Intentamos darle la vuelta a cosas que se ven habituales. Trabajamos desde la diversidad de edades, de cuerpos, de capacidades e incluso de disponibilidades» afirma la coordinadora de este proyecto.

Un día de ensayo

En un día corriente de ensayo en la Harinera, la clave es jugar. Se empieza la tarde jugando para quitar vergüenza y pasárselo bien. «El juego en adultos está muy bien y se crean muchos vínculos. Deberíamos aprender más de la despreocupación de los niños», opina Eva, miembro del teatro comunitario. En la segunda parte, el juego continúa pero en un aspecto más técnico y con la finalidad de aprender: proyección de voz, caminar por el espacio, ubicarse en la luz… En la última parte del ensayo, se busca incidir en la improvisación. Se forman grupos de cinco o seis grupos en los que se habla sobre un tema. La idea de estas clases es que sean muy colectivas; se antepone la comunidad ante el protagonismo del individuo.

Esta idea de teatro comunitario se traslada desde Buenos Aires, tal como afirma Virginia Martínez: «Nosotros vivimos esta realidad en Argentina y la trajimos a mi ciudad natal. Aquí las personas tienen un acceso pasivo a la cultura y son espectadores. No sienten que puedan producir sobre ella, si no que suelen dejar a artistas». Este proyecto es una iniciativa para ejercer el «arte como un derecho». Los coordinadores de teatro comunitario pretenden incidir en su propósito de acercar a la ciudadanía a la cultura y reivindican que el escenario «tiene que ser un lugar para todos».

Con este proyecto se busca que haya más diversidad en el elenco de teatro, ya que el teatro tradicional acostumbra a separar las edades. Esta iniciativa busca la relación interpersonal de compañeros de todas las edades, por ejemplo -el grupo de San José cuenta con niños de 8 años hasta adultos de 80-. «A nosotros nos parece que el separar por edades es una riqueza perdida, lo que aporta novedoso el teatro comunitario es el trabajo intergeneracional. Esa mezcla es muy interesante», opina Sebastián Ramírez.

El mensaje que se pretende transmitir reside entre los conceptos de arte y transformación social y se entrelazan en un mismo camino. Sus obras recientes 'Infantia', del grupo San José y 'La hierba siempre volverá' del grupo del Gancho son de propia creación. Durante los ensayos, se crea una idea común entre todos que parte de la necesidad de contar algo. En estas historias son los propios vecinos los protagonistas con nombre y apellido. En la obra de 'Infantia', la idea de la dramaturgia surge de la necesidad de los niños de tener más papel en las obras y de ahí se crea: la voz de los niños en el mundo adulto. Esta historia ya ha podido transmitir su magia en cuatro funciones en sala, pero es un «proceso vivo que va mejorando con cada actuación».

Esta actividad es totalmente gratuita y no hay ningún requisito para poder acceder. La financiación recae en bastantes vías: a través de ayudas públicas, por parte de la Harinera, por medio de la venta de entradas o incluso por aportación voluntaria, ya que no hay cuotas obligatorias. Algunos vecinos conformaron el grupo del Gancho como asociación para poder ayudar a través de una mayor promoción o la venta de camisetas y discos para recaudar fondos. «Se maneja un nivel de autogestión que me alucina. Consiste en ir dando oportunidades para poderse organizar y la gente, las coge y se organiza», declara orgulloso Ramírez, «se ha generado una comunidad que se cuida».

Antídoto para la depresión

Rosa, que lleva siete años en el teatro comunitario de Harinera ZGZ, describe con mucha pasión su experiencia: «Es como un antídoto para la depresión y la soledad. Lo debería de recomendar cualquier médico en su consulta». Eva, su compañera para la cual es su primer año, destaca la relación entre sus compañeros: «A mí lo que más me gusta son las relaciones personales que se crean como grupo. Relacionarte con gente de todas las edades y que los adultos también aprendamos a jugar. Es una locura colectiva».

Tal como confiesa Ramírez, teatro comunitario crea una unión especial en los vecinos de un mismo territorio: «Esa idea de reunir a personas de un mismo barrio para organizarse y poder jugar; que el taxista haga el ridículo igual que tú encima de un escenario y no pase nada o que los niños puedan hablar con adultos en otro ámbito, hace bien a la gente». Martínez invita a cualquier ciudadano a formar parte de esta comunidad sin requisito alguno: «Todo el mundo tiene la puerta abierta. A mí me gusta decir que somos de inclusión radical, sea cual sea tu condición, ven».