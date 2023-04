Zaragoza se vuelve a convertir por unos días en la capital del cine histórico gracias al Saraqusta Film Fest, cuya tercera edición se ha inaugurado este sábado en el cine Cervantes. El certamen, que se celebra hasta el próximo viernes, permitirá disfrutar de la proyección de numerosas películas, documentales y series, y traerá a la ciudad a algunos de sus equipos artísticos. De hecho, los ciudadanos podrán asistir de forma gratuita a las mesas redondas que protagonizarán directores, actores y otros profesionales del sector.

La gala inaugural ha reconocido con los premios Saraqusta la trayectoria de la actriz zaragozana Salomé Jiménez y del actor madrileño Alfonso Bassave, muy ligados al género histórico gracias a producciones como 'Hispania, la leyenda', 'Gran Hotel', 'Amar es para siempre', 'Carlos, rey emperador' o 'Cristo y Rey'. «Muchas gracias por este reconocimiento, aunque no siento que lo merezca porque aún me queda mucho por aprender. De hecho sigo aprendiendo día a día y espero que me queden muchos papeles por hacer», ha subrayado la actriz zaragozana tras recoger el premio de manos del director aragonés Miguel Ángel Lamata, con el que ha trabajado en numerosas ocasiones. La encargada de entregarle el galardón a Bassave ha sido la actriz catalana Silvia Marty.

Después de la entrega de premios se ha proyectado el documental 'Florián Rey. De luz y de sombra', de la realizadora zaragozana Vicky Calavia. La cinta narra la trayectoria profesional del cineasta nacido en La Almunia, reivindicando su legado artístico.

La gala, conducida por la comunicadora María de Rada, ha estado presidida por la vicealcaldesa Sara Fernández y el director del festival, José Ángel Delgado. Fernández ha animado a los ciudadanos a disfrutar de la «interesante» programación de un festival dedicado al género histórico que, ha dicho, «se adapta como un guante a Zaragoza por nuestro legado y patrimonio».

El certamen recibió este año 600 audiovisuales (150 más que en la pasada edición) de 82 países. La organización seleccionó finalmente cinco largometrajes y otros tantos documentales para formar parte de la sección oficial de la cita. Así, el apartado de documentales (se proyectarán todos los días a las 19.00 horas en los Palafox) estará conformada por 'El incendio del Reichstag', de Mickaël Gamrasni; 'El olvido del mar', de la zaragozana Mirella Abrisqueta; 'Franco Battiato, la voce del padrone', de Marco Spagnoli; 'Sergio Larraín, el instante eterno', de Sebastián Moreno; y 'Urraca, cazador de rojos', de Pedro de Echave y Felip Solé.

En la de largometrajes de ficción (todos los días a las 21.00 horas en el cine Cervantes), por su parte, se podrán ver 'L’histoire d’Annette Zelman', de Philippe Le Guay; 'Tirailleurs (Father & Soldier)', de Mathieu Vadepied’; 'Il boemo', de Petr Vaclav; 'Dead for a dollar', de Walter Hilla; y 'Miró', de Oriol Ferrer. Ninguna de ellas ha llegado todavía a los cines españoles.

Más allá de la sección oficial, el festival proyectará todos los días a las 17.00 horas en los Palafox series de corte histórico como 'La fortuna', 'Los emigrantes' y 'Hospital real'. La entrada para estas proyecciones será gratuita, así como las mesas redondas que se realizarán a las 12.00 en el Teatro Romano.

Entradas a la venta

Para disfrutar de las películas y documentales sí que habrá que pagar. Como novedad, este año el festival ha puesto a la venta un bono de 15 euros con el que se podrá acceder al visionado de todas las proyecciones a concurso, mientras que las entradas individuales cuestan cuatro euros (ya están a la venta en la web del festival (saraqustafilmfestival.com).

En la gala de clausura –el 5 de mayo también en el cine Cervantes– además de entregar los galardones a las cintas ganadoras, el actor portugués Joaquim de Almeida recogerá su Premio Saraqusta.

El programa para este domingo

Tras la gala inaugural, el festival inicia este domingo su programación con una mesa redonda a las 12.00 en el Teatro Romano titulada ‘El caso histórico de ‘La Fortuna’’, sobre la primera incursión en la televisión de Alejandro Amenábar. Estará abierta al público y moderada por Javier Millán, periodista, escritor y divulgador cinematográfico. También intervendrán los actores Leonor Bruna y Jorge Asín, ambos participantes en la serie de ficción.

Las proyecciones de la jornada serán las siguientes: en el cine Palafox, a las 17:00 horas, se podrá ver el primer capítulo de la serie ‘La fortuna’, mientras que a las 19:00 se proyectará el documental español a concurso ‘Urraca, cazador de rojos’, de Pedro de Echave y Felip Solé, sobre la historia de Pedro Urraca, policía español y agente de la Gestapo que lideró la persecución de republicanos españoles exiliados en Francia durante la ocupación nazi. A las 21:00, en el Cervantes, será el turno del filme checo ‘Il Boemo’, un drama biográfico que muestra la figura del compositor de ópera Josef Myslivecek, que inspiró a Mozart.