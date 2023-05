La Filarmónica de Berlín desembarca heste jueves y (19.30 horas) en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con todas las entradas agotadas. La aclamada orquesta actúa en el marco de la Temporada de Grandes Conciertos, un ciclo que ha vuelto a convertir a Zaragoza en una de las capitales españolas de la música sinfónica. La actuación, dirigida por Kirill Petrenko, contará también con la participación de la soprano Louise Adler.

La Berliner Philharmoniker, fundada en 1882 como entidad totalmente autónoma, ha sido durante mucho tiempo una de las principales orquestas del mundo. En las primeras décadas de su existencia fue moldeada y definida por sus primeros directores titulares: Hans von Bülow, Arthur Nikisch y Wilhelm Furtwängler, seguidos por Herbert von Karajan en 1955. Este último desarrolló una estética sonora y una cultura interpretativa únicas que hicieron famosa a la orquesta en todo el mundo.

El programa de este jueves

El concierto de esta tarde se dividirá en dos partes. La primera, con una duración de 45 minutos, estará dedicada a la música de Mozart e incluirá las piezas 'Sinfonía número 25 en sol menor' y 'Exsultate jubilate'. La segunda parte del recital se prolongará durante unos 30 minutos y estará protagonizada por la obra de Robert Schumann. En concreto, la orquesta interpretará la 'Sinfonía número 4, en re menor'.

Sin duda, un atractivo programa a cargo de una de las orquestas más importantes del mundo. Y es que la filarmónica no ha dejado de crecer en los últimos años de la mano de Kirill Petrenko, director titular de la Berliner Philharmoniker desde 2019. El repertorio clásico-romántico, la música rusa y los compositores injustamente olvidados han sido los primeros focos programáticos de su mandato. Otro aspecto importante para Petrenko es el programa educativo de la Berliner Philharmoniker, con el que la orquesta llega a nuevos públicos.

En el concierto participará la soprano lírica Louise Adler. La británica estudió en el Royal College of Music, donde fue la primera Becaria Kiri Te Kanawa. Posteriormente ganó el premio para jóvenes cantantes International Opera de 2017, el galardón del público Dame Joan Sutherland en Cardiff Singer of the World 2017, el Concurso de Jóvenes Solistas Británicos (2015), así como el Premio John Christie 2014.

En la temporada 2021-22, Adler cantó el papel de Musetta en 'La bohème' para la English National Opera; Cleopatra en 'Julio César' (Theater an der Wien); Susanna de 'Las bodas de Fígaro' (Opernhaus Zürich) y Sophie en 'El caballero de la rosa' (Wiener Staatsoper).