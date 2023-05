Claudio Tolcachir (Buenos Aires, 1975) se ha convertido en uno de los dramaturgos más reconocidos de la escena actual. El también director y actor argentino se posicionó en el mapa internacional en el año 2005 con 'La Omisión de la Familia Coleman' y desde entonces no ha dejado de firmar textos aplaudidos por la crítica y el público. Uno de ellos ('Tercer cuerpo') llega de jueves a domingo al Teatro Principal de Zaragoza en una nueva versión revisitada por el propio Tolcachir. La obra original se estrenó en 2008 en Buenos Aires y luego viajó por más de 20 países. Hasta el año pasado no aterrizó en España y lo hizo con un texto «españolizado» para la ocasión y un nuevo montaje con un reparto de lujo: Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero.

La obra, presentada este jueves, llenará el Teatro Principal de humor negro y de muchas risas. Porque aunque no se trata de una comedia al uso, las «carcajadas» están más que garantizadas. «Son 80 minutos de risas y emociones, porque la obra camina por muchos sentimientos», ha explicado Carlos Blanco, conocido por interpretar al narcotraficante Laureano Oubiña en la serie ‘Fariña’.

Como ha apuntado Natalia Verbeke, 'Tercer cuerpo' es una historia sobre situaciones cotidianas que despiertan una enorme empatía del público: «El problema que tienen sus protagonistas es que no saben enfrentarse a la vida y lo complican todo». Así, la obra circula por el humor más negro y absurdo hasta la pena que puede llegar a sentir el espectador por alguno de los personajes. «Es capaz de llevarnos de un lugar a otro en cinco segundos», ha apuntado Blanco, que ha añadido que el texto aborda la soledad «con mucho sentido del humor».

La puesta en escena, la escenografía y la iluminación acompañan sin subrayar esta producción donde el acento está sobre los personajes y los vínculos entre ellos. Diferentes sitios que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco supervivientes a los que une la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar.

«Muchas veces sentí que yo no estaba preparado, que no era lo suficientemente maduro o inteligente para afrontar los desafíos más simples de la vida. Como si todos los demás hubieran recibido un manual de instrucciones que a mi no me llegó. La incapacidad absoluta como sello de fábrica, y sin embargo un deseo enorme de vivir. Torpemente, equivocadamente, pero al menos intentarlo. Esto es 'Tercer Cuerpo' para mí; un recorrido patético y lleno de humor sobre cinco vidas de gente extraviada que quiere, pero no sabe cómo salir adelante. Ellos hacen todo por ser felices y todo lo hacen mal», explica el propio Tolcachir en el dosier de prensa.

Un teatro "muy contemporáneo"

Con una apuesta por un teatro «muy contemporáneo» y sin apenas transiciones y pausas, 'Tercer cuerpo' innova también con su escenografía. Y es que la obra se desarrolla en un único decorado, convirtiéndose por momentos en una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. «Somos nosotros mismos los que creamos la escenografía. Es lo bueno del teatro de Tolcachir, que no necesita telones, necesita actores», ha destacado Blanco.

La innovación marca también la puesta en escena. Los cinco personajes interactúan juntos sobre las tablas a lo largo de casi toda la obra y cuando desaparecen de escena su presencia sigue latente. «Cuando estamos detrás el público también nos ve, aunque en ese momento nos convertimos también en espectadores. De hecho, Claudio siempre nos decía que si nos apetecía nos podíamos reír», ha subrayado Nuria Herrero, que ha asistido también a la presentación presidida por la vicealcadesa Sara Fernández.

Los tres actores han destacado que la obra llega a Zaragoza en el mejor momento posible, con las interpretaciones totalmente asentadas tras una larga gira. «Os vais a llevar el solomillo», ha subrayado Blanco.

Por su parte, el gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, ha señalado que esta era una obra «que había que traer» y ha recordado que el Principal ya ha acogido otras producciones con el sello Tolcachir. La última este pasado enero, con ‘Las guerras de nuestros antepasados’, dirigida por el dramaturgo argentino.