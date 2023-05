Había ambiente de noche histórica desde hace ya varias semanas con las entradas agotadísimas y con el murmullo habitual de las grandes ocasiones en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. La Orquesta Filarmónica de Berlín ha aterrizado esta noche trece años después en la que está siendo la mejor temporada de la historia de los Grandes Conciertos del espacio escénico zaragozano y lo ha hecho acompañada por la soprano Louis Adler y dirigida en esta ocasión por Kirill Petrenko, brillante capitán de un transatlántico que no ha defraudado a los casi 2.000 espectadores que han abarrotado la sala.

De hecho, la orquesta, inmersa en una minigira por España (recientemente ha tocado en Barcelona y el miércoles mismo lo hizo en Madrid) presentó un programa muy popular con guiños auténticos a los melómanos en el que ha destacado la 'Sinfonía número 25' de Mozart, que destaca por su vibrante primer movimiento con la que ha abierto la noche y que ha traspasado todas las fronteras posibles tras aparecer en la película 'Amadeus'.

Tras esta primera interpretación que ya confirmó lo que todo el público esperaba, la excelencia de la formación, se ha escuchado 'Exultate Jubilate, K.165', también de Mozart con pasajes muy rápidos y floridos interpretado por la magnífica soprano inglesa Louise Alder.

Tramo final del concierto

Ya en la recta final, el público zaragozano ha podido disfrutar de una rotunda y serena 'Sinfonía número 4' de Robert Schumann, en su segunda versión de 1851. Brillante broche de oro para un concierto histórico en el que la Filarmónica de Berlín ha vuelto a sonar en el Auditorio de Zaragoza por segunda vez (las otras dos veces que visitó la ciudad todavía no estaba construida esta infraestructura del Ayuntamiento de Zaragoza).

En la crónica publicada por Roberto Miranda en este diario del concierto que ofreció la formación en el mismo lugar en 2010 se leía: «Ahí se vio a quién teníamos delante en una velada histórica que quizá no vuelva en otros 70 años. Se escuchaban pájaros, pero no con ese trinar de flautas, sino con todo el cuerpo orquestal a la vez, en medio de fragores livianos de hojas o de agua por el bosque. Sonaban fricciones contemporáneas, juegos sincopados, volúmenes como de tormenta, frases, insomnio en los árboles». No han pasado siete décadas, solo (aunque se dice pronto realmente) 13 años, pero la sensación con la que se ha quedado el público zaragozano que ha podido disfrutar del concierto ha sido la misma, la de formar parte de la historia de la ciudad después de haber disfrutado de una de las mejores orquestas del mundo si no la mejor en la actualidad. Por si todavía había dudas, la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza ha vuelto a colocar a la capital aragonesa en la vanguardia de la música clásica en el continente europeo. Además, el público ha vuelto a responder, tras los inciertos tiempos de pandemia, a su llamada.