«La magia de la orquesta es poder tocar todos» comparte con cariño Julia Quero, presidenta y coordinadora de la Orquesta Sinfónica Universitaria de Zaragoza. Un proyecto de jóvenes, en su mayoría universitarios, que surgió en 2022 con el apoyo del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. En enero de 2023 consiguieron el primer puesto en el II Concurso de Talentos organizado por la Sociedad Filarmónica de Zaragoza y gracias a él, el 10 de mayo pisarán el escenario de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a las 19.30.

Pablo González Rabazál es el titiritero de toda esta orquesta, como director, se encarga de dirigir a todos estos músicos. González estudia dirección en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y tras una larga trayectoria en el oficio, no tuvo dudas de aceptar esta propuesta. Él fue persuadido por un grupo de jóvenes con muchas ganas de tocar y una idea por bandera: «Como no había proyecto de orquesta nos pusimos a montarla». La iniciativa surgió por la necesidad de participar en una orquesta en la universidad. Miriam Baselga y Julia Quero fueron unas de las precursoras de este proyecto, tras darse cuenta de que no existía ninguna organización musical, en ese momento, que cubriera sus necesidades. Junto a ellas, Iris Fon, Irene Lahiguera y Blanca Lasheras aportaron «cada una su granito de arena» para que esta idea se pudiera hacer realidad.

Excelente acogida

El proyecto tuvo muy buena acogida por los estudiantes, ya que casi desde el primer día se cubrieron todos los instrumentos; un 70% son universitarios pero no solo hay lugar para ellos, sino que también se oferta a profesores y estudiantes del conservatorio. Hoy, ya son 78 jóvenes los que ayudan a fomentar la cultura entre los jóvenes: «En estas iniciativas que surgen del alumnado es más fácil asegurar la participación Si nosotros vemos que hay un grupo de personas que nos gustaría juntarnos para hacer música, pues nos juntamos para hacer música, ya que con ello todos los amigos que tengamos vendrán a los conciertos para ver lo que hacen sus amigos todos los viernes por la tarde».

El objetivo está claro, poder seguir tocando su instrumento: «Nos sirve para poder continuar con esta práctica instrumental, porque parece que llegas a la edad de la universidad y tienes que elegir entre la carrera o la música en el conservatorio». Proyectos como estos son los que ayudan a contribuir al lado más cultural de la universidad: «Estaría bien que la universidad fuera algo más que estudiar, juntarte más para estas cosas de cultura y socializar un poco». Además de la música, este es un lugar donde pasarlo bien y favorecer los vínculos interpersonales.

El concierto del 10 de mayo está inspirado en el impresionismo francés con obras como 'Pavana' de Gabriel Fauré o 'Peleas' y 'Melisandre' de Gabriel Fauré. Este concierto se convierte en el primero y único que se ha dado este curso porque «empiezan los exámenes y no nos da tiempo a todo», pero el año que viene el proyecto seguirá entre manos con más ilusión, nuevas sinfonías y banda sonoras.