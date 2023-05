La compañía Secuencia 3 presenta 'La Celestina', uno de los grandes clásicos del teatro español a través de una novedosa versión en manos del dramaturgo Eduardo Galán, que se podrá disfrutar desde este jueves, en el Teatro Principal, hasta el domingo (hoy, mañana y pasado a las 20.00 horas y el último día a las 19.00 horas).

El liderazgo del elenco así como la encargada de representar a la propia Celestina será la actriz Anabel Alonso. El reparto lo completan José Saiz, Víctor Sainz, Claudia Taboada, Beatriz Grimaldos y David Huertas. La función se ha presentado esta mañana en un acto protagonizado por el gerente del Patronado de las Artes Escénicas, José María Turmo, el director Eduardo Galán, y los actores Anabel Alonso y José Saiz, quien interpreta los papeles de Pleberio y Sempronio.

La obra de Fernando de Rojas completa el triunvirato del teatro español junto al Quijote y San Juan, y como ha definido el propio Galán, se trata de «una obra con una cultura lingüística que presenta un texto deslumbrante, culto y popular. Por lo que hay que guardarle un gran respeto».

Un respeto que, según ha sintetizado Turmo, Anabel Alonso es capaz de garantizar «por su fecunda trayectoria artística», una alta referencia representada por su bagaje televisivo, teatral y cinematográfico, que consigue encarnar a la perfección el espíritu de Celestina. Con lo que logra ofrecer la fuerza que el personaje reclama y regala al público el toque de humor necesario para relativizar el drama.

Aun así, 'La Celestina' tiene un recorrido que habla por sí mismo, ya no solo por la obra original de Fernando de Rojas sino también por los directores y actores que la han representado, habiendo sido el último de ellos el equipo del director José Luis Gómez en el año 2016. «Espero estar a la altura del personaje y de mis predecesores», ha confesado Anabel Alonso.

Galán ha querido destacar, sobre todo, el enfoque técnico empleado en esta ocasión sobre la escenografía, que intenta centrarse en bastantes recursos con sorpresas sin dejarlo todo en manos de los juegos de luces. Para Alonso, «el reto ha sido muy complicado, aunque satisfactorio. No me esperaba que me llegase la oportunidad de encarnar un personaje de tamaña envergadura. Cuando me lo ofrecieron, me temblaban las piernas de la emoción».

Una vuelta de tuerca a la obra

Frente a la magnitud de ese reto, protagonizado por la variedad de registros que Alonso tuvo que adoptar durante su viaje como alcahueta, el montaje deja la esencia original de la trama, resaltando por completo a cada uno de los personajes. «El trabajo es desnudo y honesto, y genera un punto poético en la escenografía y en las localizaciones de la obra», ha enunciado la actriz mientras reflexionaba sobre la permanencia del teatro clásico con el paso de los siglos.

Un teatro que, para bien o para mal, continúa dando vueltas a través de temas universales como el amor, el dinero, la traición o el odio. Pero que, esta vez, pretende dar una ligera vuelta de tuerca a uno de los clásicos de la literatura española. «Con esta versión, esperamos que se pueda percibir que ni la Celestina es un personaje tan pérfido, ni los demás personajes son unos santos. No será una Celestina habitual sino algo diferente, con el elemento cómico como referente», ha declarado el director.

Asimismo, José Saiz, quien ha declarado abiertamente su orgullo por volver al Teatro Principal, así como de sus roles en la función, ha concluido el acto aseverando que «puede que me equivoque, pero espero que dentro de 8 o 10 años esta versión pasé a ser una referencia consolidada: 'La Celestina' de Anabel Alonso y Eduardo Galán».

El espectáculo, con una duración de 110 minutos, se encuentra recomendado para todos los públicos y sus entradas oscilan en un precio de entre 5 y 25 euros.