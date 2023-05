Que me los quitan de las manos! Pasen y, si tienen a bien, lean y escuchen los ecos del pasado en la ficción del futuro.

El sudafricano Asher Gamedze, baterista, historiador y activista político, plantea 'Turbulence And Pulse' (International Athem / Pop Stock!) desde la perspectiva de que el tiempo en la música es una metáfora para pensar el tiempo en la Historia y cómo ese tiempo se mueve. El pasado, viene a decir, da forma al presente y al futuro, y la construcción de la Historia es colectiva y dinámica. Como la música, que sigue la máxima de Ornette Coleman en el sentido de que tiene que ver más con las ideas que con los estilos y sigue su método de composición e improvisación. Registrado con los mismos músicos con los que grabó 'Dialectic Soul', su álbum de debut (Robin Fassie, trompeta; Buddy Wells, saxo tenor, y Thembinkosi Mavimbela, bajo), 'Turbulence and pulse' es un trabajo rotundo y radical que reformula algunas tradiciones y apura los límites del jazz sudafricano. Vibrante.

Mélusine es una leyenda medieval francófona sobre una mujer que se transforma los sábados en serpiente, solo de cintura para abajo. Mélusine (Nonesuch) es también el título del muy peculiar y espléndido nuevo disco de la norteamericana Cécile McLorin Salvant (de madre francesa y padre haitiano), quien ha reconstruido la leyenda con piezas propias y ajenas. Así, en clave de jazz, pero también de chanson, acentos caribeños, baladas medievales y aires barrocos, pone a trabajar todos los registros de su voz revisando a Léo Ferré y Louis Aragon, Charles Trenet, la simpar Mistinguette, la ópera rock Starmania... Y trovadores y trovadoras como Michel Lambert, Iseut de Capio y Almucs de Castelneau. Singular y realmente arrebatador.

Como saben, Sean Bowie, más conocido como Yves Tumor pasó de la vanguardia electrónica a lo que podríamos llamar pop oblicuo (lo de alternativo no me gusta). 'Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume'; ('Or Simply, Hot Between Worlds') (Warp / Music As Usual) es su quinto disco. En él conjuga instrospección y jaleo con trazos de R&B, ruidismo, triphop, devaneos glam, y raspaduras grunge. No faltan detalles de psicodelia y post-punk. Vaya, que tiene de todo, y todo lo factura con un sonido enroscado, curvo, doblado... Incluso se permite juegos de double-time feel, como en el caso de la excitante canción 'Fear Evil Like Fire'.

En su día, las canciones que conforman 'Voyageur' (World Circuit / BMG), grabadas en Londres y Bamako entre 1991 y 2004, fueron descartes de otros discos, pero su calidad y frescura (resaltadas ahora con algunos retoques) merecían un contenedor propio. De ahí la edición de este álbum del que fue el gran chamán del blues del desierto. Aquí están sus músicos como su hijo Vieux y el gran Afel Bocoum, y colaboradores como Pee Wee Elis. Omou Sangaré, reina del wassoulou participa en tres canciones, haciendo propia una de ellas como solista. Vigoroso.

Za! y Altin Gün

Za!, ese dúo altamente perturbador se ha aliado con la Megacobla (cuarteto de vientos tadicional) y las voces de Tarta Relena en 'Za! & Transmecacobla' (Varios sellos). El objetivo, reformular la música mediterránea a golpe de distorsión, transformando lo real en ficticio, pero no menos real. Esta es la filosofía: «Toda tradición del pasado nace de una ficción fijada en un tiempo futuro». El resultado de la travesía es abisal (ojo, no abismal); es decir nos introduce en lo más profundo del mar, allá donde, como indica la biología, las condiciones son extremas, pero la vida, muy rica. El disco lo han publicado en vinilo cinco sellos; en CD, para Japón y Australia, dos, y se ha hecho una edición en casete para Alemania. Za! es la transmegaleche.

Altin Gün es un sexteto residente en Holanda formado por músicos turcos, holandeses e indonesios, cuya base musical es la puesta al día del llamado folk-rock de Anatolia. 'Aks' ('Amar', en turco), editado por Glitterbeat, es su quinto disco en el que que ofrece relecturas de composiciones tradicionales, además de una pieza firmada por el músico, escritor y después político Zülfü Livaneli, y otra perteneciente al bardo e intérprete de balama Asik Veisel (1894-1973). Con guitarras eléctricas, sintetizadores, baglama (instrumento de cuerda, como un laúd de mástil largo), percusiones y pedal steel guitar Altin Gün arma su propuesta, paradigma tanto de mezcla como de cambio de registro de una canción a otra. Con todo, como otras formaciones turcas notables, el grupo oferta una espiritualidad laica rebosante de folclore y psicodelia. Derviches del siglo XXI.