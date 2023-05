Tras un tiempo apartados de los escenarios, Pignoise se echaron la primavera pasada a recorrer el país presentando su álbum 'Diversión' (2021), en el que hablaban de experiencias vividas en este tiempo, de "luchar por nuestros sueños y objetivos en la vida, recordándonos que hay que aprovechar el tiempo porque pasa muy rápido". La banda madrileña despedía el año con la edición de un nuevo sencillo inédito compuesto por Álvaro Benito, un tema pop-rock con el característico sonido de la banda: 'Motor', que se sumará en esta gira a éxitos de ya casi veinte años de carrera ('Nada que perder', 'Te entiendo', 'Estoy enfermo'; 'Todo me da igual', 'Nada podrá salvarte', 'Me quedo en el infierno'...).

Pignoise saltaron a la fama gracias a 'Nada que perder', en la banda sonora de la serie 'Los hombres de Paco'. El éxito fue de tal magnitud que firmaron con la discográfica Warner DRO y grabaron un nuevo disco: 'Anunciado en Televisión' (2006), con el que ganaron un Disco de Platino. En sólo año y medio llegaron a realizar más de 170 conciertos por toda España con un éxito rotundo.

Al frente de Pignoise está el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito, cantante y guitarrista con el que hablamos, una de las joyas de la cantera del colectivo merengue, titular en la época Valdano, y futbolista con futuro hasta que una lesión se interpuso.

¿Comienza una nueva etapa para Pignoise? ¿Qué tiene Pignoise en la actualidad para arrastrar a tanta gente?

Las canciones se han quedado, no hay mucha más explicación. Nos dimos cuenta al volver a la actividad, después de casi seis años, de la cantidad de gente muy joven que se sabe las canciones. El tiempo ha pasado, pero las canciones han sobrevivido al paso del mismo. Pensamos que es muy difícil seguir vigente cuando hace mucho tiempo que dejaste de estar de moda. Si ya es complicado llegar, lo es mucho más ser longevo.

¿Hay algún hilo conductor en 'Diversión'?

Para nosotros es tarea complicada afrontar un nuevo trabajo. Un artista es preso de su éxito. Quiero decir, cuando empiezas quieres ser reconocido por tu forma de expresarte, diferenciarte, y que eso emocione a un puñado de gente para que se conviertan en seguidores. Una vez que lo tienes, creo que debes seguir siendo fiel a un estilo y a un sonido reconocible, pero a la vez no ser repetitivo. Que suene a lo mismo sin ser igual, que siga motivándonos a nosotros como artistas y al público como fan. Cuando llevas tanto tiempo y con tantas canciones hechas, cada vez es más difícil encontrar ese equilibrio.

Pignoise tienen una deuda con 'Los hombres de Paco', ¿no?

Lo que sentimos es una gratitud inmensa. Nos puso en un escaparate al que nos hubiera resultado imposible llegar por otros medios. Y las canciones gustaron. Nos cambió la vida para siempre.

¿Tienes alguna espinita por haber tenido que abandonar el fútbol? ¿Queda ya muy lejos o hay aún algún vínculo?

Queda lejos, y está superado hace mucho tiempo. Por decirte algo, me hubiera gustado ver mi techo como futbolista en mi plenitud, con 27 años, por ejemplo. Nunca lo sabremos.

Publicaste 'Mi fortaleza', una canción concebida para ayudar a los más necesitados por la crisis generada por la pandemia. ¿Qué te animó a dar ese paso?

Pues lo que a todos. Nos sentíamos impotentes, atados de pies y manos, y sin comprender muy bien todo lo que estaba ocurriendo. Salió una oportunidad de intentar aportar un poco de ayuda haciendo lo que más me gusta, que es componer, y no lo pensé demasiado.

Pignoise vuelven al origen, pero también son conscientes de su edad. Parece que lo dicen en 'Huesos', que habla del paso del tiempo.

En las letras creo que hay una gran evolución. Cuando empecé a hacer canciones me costaba mucho abrirme y mostrarme. Ahora intento poner cada vez más verdad y escribir sobre lo que ve y siente un hombre de mi edad. A medida que pasa el tiempo valoro más el mensaje que hay detrás de una melodía.

Hace veinte años vuestro sonido, influido por el punk-rock californiano, Green Day, Blink 182, era la música del momento. ¿Cómo lo ves en el contexto actual?

Creo que todos somos hijos de nuestro tiempo y no somos una excepción. Cuando empezamos con la banda, el vínculo común eran muchos de estos grupos, y nos influyó mucho; seguramente en los primeros discos, mucho más. Con el paso de los años hay otras cosas que te influyen, y escuchas otra música, pero debes seguir siendo bastante fiel a tu sonido. De este estilo, los grupos con buenas canciones han sobrevivido muy bien el paso del tiempo. Green Day se ha convertido en una banda gigantesca, de estadios, en muchos lugares del mundo, y Blink-182 lo está reventando de nuevo con la formación del 'Enema' y del 'Take off pants and jacket': Tom, Travis y Mark.

¿Cómo os sentís al tocar hoy en día canciones como 'Te entiendo' y 'Nada que perder'?

Pues nos sentimos muy felices porque son canciones que han calado muy hondo. Son canciones que se sabe hasta la gente que no le gusta Pignoise. Se han convertido en clásicos, casi sin ser nosotros conscientes de ello.

El Canto del Loco, Pereza y Pignoise remiten a un pop de guitarras muy de los ochenta. ¿Os veis en esa generación? La La Love You, uno de los grupos indies del momento, os citan como influencia. ¿Qué sensación les produce?

Somos bandas que parten de orígenes musicales diferentes, pero que tenemos mucho público en común. Esto quiere decir que las barreras imaginarias que ponen, sobre todo, algunos medios de comunicación no existen para el público. De hecho, ahora los festivales son cada vez más eclécticos, y la gente canta el indie, el pop y lo latino por igual.

Y lo de influir en otras bandas es algo que nos hace mucha ilusión cada vez que nos lo dicen. No eres consciente de ello hasta que pasan los años y chicos jóvenes que crecieron con tus canciones ahora son músicos. Es muy bonito.

Alguna vez habéis dicho que no os entendíais del todo con las radiofórmulas. ¿Os han puesto obstáculos en vuestra carrera?

Crecimos con una radiofórmula bastante democrática. Se escuchaba casi de todo, desde Guns ‘n’ Roses hasta Radio Futura, Michael Jackson, Depeche Mode..., y así podría seguir hasta el infinito. La cosa, por desgracia, ha cambiado mucho en este aspecto. A nosotros nunca nos pusieron en alguna hasta que fuimos Disco de Platino –no les quedó más remedio cuando la cosa fue un éxito–, pero en otras nunca hemos llegado a sonar. No tenemos ningún problema, queremos decir: si podemos tener un altavoz gigante para proyectar nuestra música y poder llegar a más gente, pues fantástico, pero no será posible tal y como está el panorama actual, y lo aceptamos. Tampoco creemos que lo necesitemos, en absoluto, ahora mismo. Además, llevamos trece años siendo nuestra propia discográfica y sin recibir ayuda de nadie.

¿Piensas que Pignoise tiene un sonido que no termina de encajar en ningún lado?

La música no está concebida para encajar en ningún lugar o dejar de hacerlo. Es una forma de expresión, y cada uno debe hacerlo como lo siente y en libertad. Además, nada te garantiza el éxito, a pesar de que intentes hacer algo que pueda ‘encajar’ en lo que se consume de forma masiva. Quizá nuestro género siempre ha sido minoritario en España, pero se demostró que si la gente tiene la oportunidad de conocerte, puede elegirte.

'Motor' vino como pistoletazo de salida a un nuevo año, y os muestra inspirados y enérgicos. ¿Estáis preparando un nuevo trabajo?¿Cómo serán los nuevos temas?

No estamos preparando disco con canciones nuevas. Lo próximo será un álbum por el vigésimo aniversario de Pignoise con colaboraciones que ya tenemos grabado, y que verá la luz a final de año, y que seguirá con su correspondiente gira. Era una fecha idónea para celebrar, y así lo haremos. 'Motor' y alguna canción más que tenemos en el cajón irán saliendo sueltas, como sencillos. Tenemos mucho material, y así la gente puede ir escuchando cosas nuevas, y las podemos incluir en los directos.

Después de unos cuantos años sin tocar, ¿cómo estáis viviendo este regreso? ¿Qué sensaciones tenéis?

Pues saboreando mucho más todo que en la primera etapa, cuando te metes en una espiral de ambición en la que cada vez quieres más y en la que no te paras a disfrutar del precioso paisaje. Y sorprendidos de la cantidad de gente que nos sigue. Solo podemos decir que esto tiene pinta de que ha vuelto para quedarse mucho tiempo.