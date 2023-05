El Festival de Cine de La Almunia ha clausurado este sábado su vigésimo séptima edición, que arrancó el pasado viernes 5 de mayo. Casi dos mil espectadores han pasado por los diferentes actos y proyecciones del Festival dedicados al tema monográfico ‘Cine y salud mental’ al que hacía homenaje esta edición. En esta última jornada los protagonistas han sido los cortometrajistas y guionistas que acudían a la capital de Valdejalón para recoger sus premios en la Gala de Clausura, que se celebró en el Salón Blanco, conducida por Javi Vázquez y con las actuaciones de Alodeyá y de la reciente ganadora del concurso ‘Jotalent’, Lorena Margalló.

La velada ha arrancado con el discurso de la directora del festival y presidenta de la Asociación Florián Rey, Carmen Pemán, que ha asegurado que «nuestro principal objetivo es que todas las personas que visitan el festival se vayan con un recuerdo imborrable de hospitalidad y contagiar nuestra pasión por el cine».

Ha sido una gala marcada por dos novedades en los premios de la muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar. La primera de ellas ha sido el Premio Aragón TV al Mejor Realizador Aragonés, que han recibido Víctor Izquierdo y Pablo Sánchez por 'El niño que retrató monstruos'. Un galardón que han recibido en Fescila, pero gracias al compromiso de la cadena aragonesa con el audiovisual de nuestra tierra pasa a llevar su nombre y añade a la recompensa la emisión del trabajo en Aragón Televisión.

Este año la organización del Festival ha incorporado un galardón nuevo, el Premio a la Mejor Interpretación, para homenajear el trabajo de los actores y actrices en un formato en el que no suelen aparecer categorías para ser premiados. La actriz Nerea Barros, protagonista del cortometraje titulado '36', ha sido la primera en recibir este nuevo premio. Su directora, Ana Lambarri, ha recogido el Premio especial del jurado al Mejor Cortometraje de la muestra Adolfo Aznar.

El Premio del jurado joven de la Universidad San Jorge ha sido para 'La entrega', de Pedro Díaz, protagonizado por los actores Ramón Barea y Ferrán Vilajosana. 'Sembrando el futuro', de Alberto Utrera se ha llevado el Premio a Mejor Documental y 'Amanece la noche más larga', de Lorena Ares y Carlos Fernández de Vigo, el de Mejor Cortometraje de Animación.

El año pasado la organización incorporó un nuevo premio que, bajo el título 'Futuro en Acción' y patrocinado por CEMEX, empresa colaboradora del festival, se otorga al trabajo que mejor refleje la acción en el uso responsable de los recursos naturales, la apuesta por el progreso en el entorno rural, la mitigación del cambio climático y la construcción de un mejor futuro. El premio en esta categoría ha ido para 'Puyuelo' de la aragonesa Sara Sarrablo.

El Premio del Público, patrocinado por Grandes Vinos Corona de Aragón ha sido 'Me llamabas septiembre', de Fernando Bonelli, y el premio al Mejor trabajo Comarcal se lo ha llevado 'Un cuento de navidad', de Clara Camín.

Concurso de guiones para cortometrajes

En la categoría libre de guiones, ‘El globo rojo’, de Carles Velat Angelat se ha llevado el Primer Premio y ‘Un traje para mamá’, de Ana Piedra Gómez el Segundo. ‘Astronautas’, de Mario Huerta García, ha resultado el Mejor Guión Aragonés y el autor también se ha llevado el galardón al Mejor Guión Comarcal por ’Sin pareja a los 35’. ‘Amor Caníbal’, de Alex Lossada, ha ganado el premio al Mejor Guión Hispanoamericano y ‘Un rato contigo’ de Katius Estella Talón, se ha llevado el premio al Mejor Guion Juvenil.

Certamen escolar

Los centros educativos tienen una gran importancia en el festival almuniense, no en vano sus fundadores fueron un grupo de profesores, por eso cuentan con un certamen exclusivo sobre educación. Fescila mantiene su Certamen de Cortometrajes Escolares en colaboración con la Fundación Manuel Giménez Abad. En esta edición los trabajos ganadores en la categoría primaria han sido 'No sé qué me pasa' del Colegio Serrería de Valencia a nivel nacional y a nivel autonómico '¿Y tú de qué te quejas?’ del Colegio Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres (Teruel). En el caso de los centros de secundaria, '¿Quién teme al lobo?', del I.E.S. Jálama en Moraleja (Cáceres) se ha llevado el premio nacional y 'Octavo piso', del I.E.S. Pedro de Luna de Zaragoza ha ganado en el terreno autonómico.

Socia de honor

Para clausurar la gala la directora del festival, Carmen Pemán, ha hecho entrega de la merecida distinción como Socia de Honor a la Cooperativa Agraria de San Sebastián ‘Cosanse’. Un reconocimiento que la Asociación Florián Rey otorga por su colaboración constante durante las diferentes citas del Festival. La Cooperativa ha conseguido que la localidad de La Almunia sea reconocida en cualquier parte de España por su fruta y el aceite, además de la vinculación más que evidente con el cine.