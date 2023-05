La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogerá este martes el concierto 'Alquimia Sonora' del Grupo Enigma, la Orquesta de Cámara del Auditorio.

La sesión contará con una única pieza, cuya duración alcanza los 60 minutos y que recibe el título 'The Fabrication of Light'. La autoría de la composición pertenece a la compositora americano-israelí Chaya Czernowin (1957), que ha seleccionado a la capital aragonesa como el lugar de estreno de su pieza en España. La artista es una de las creadoras actuales más interesantes del panorama internacional. Su música ha sido interpretada por distintas orquestas sinfónicas, entre las que figuran la Filarmónica de Munich o la Ensemble Recherche.

Un trasfondo de la compositora

Descrito por la propia compositora como una «ceremonia de construcción», 'The Fabrication of Light' es una obra para gran ensemble: «Cuando la escribí fue una experiencia desafiante, seguía creciendo y no podía controlar su desarrollo. Cuando la escuché por primera vez fue todo un descubrimiento. Entendí por qué no pude hacerla más corta. No es una pieza: es un proceso de creación que sucede mientras uno escucha, delante de nuestro oídos», ha explicado la propia compositora.

Para ella, 'The Fabrication of Light' se convierte en una suerte de organismo vivo, casi maquínico, en busca de la fabricación de algo, o más bien el laborioso proceso de hacer que suceda, lo que convierte a la obra en un proceso de alquimia claroscuro.

El concierto del martes será el cuarto que el Grupo Enigma, dirigido por Asier Puga, realiza esta temporada. La orquesta la cerrará el 16 de octubre con la actuación 'Soliloquio(s)', en colaboración con el contratenor Carlos Mena.