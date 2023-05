La escritora y periodista Ayanta Barilli, finalista del Premio Planeta 2018, regresa con 'Si no amaneciera', que ha presentado este miércoles en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Se trata de un relato profundo, que busca sumergirse entre las relaciones de padres e hijas, al mismo tiempo que honra la memoria de una extraordinaria saga familiar de raíces italianas.

¿Qué mensaje le gustaría que llegase a los lectores con este libro?

Me gustaría que dejase claro lo hermoso que es conocerse entre padres e hijos, y que no hay que perder la oportunidad de establecer una relación lo suficientemente sincera con la familia. Que nos permita conocer a la persona que hay detrás de ese rol como padre.

¿De qué forma surgió este proyecto?

Yo me considero una cazadora de emociones y mis procesos de creación suelen ocurrir con esas cosas que pegan mordiscos en el corazón. El causante de este libro fue un vídeo de mi hija que resumía los 10 primeros años de su vida. El tiempo fue pasando y nos acabamos olvidando de la existencia de la película, hasta una noche que llegó por sorpresa y le di al 'play'.

¿Qué sintió al ver ese vídeo?

Sobre todo, orgullo al ver el crecimiento de un hijo. Pero, lo que entendí sobre todo, es que ahí había una historia. Empecé a ver el vídeo en bucle para tratar de entender todas las capas que había en su recorrido. Por una parte, destacaba ese proceso de transformación, del capullo a la mariposa, pero también los amigos, los familiares, aquellos que estaban y no estaban. A partir de este apunte autobiográfico, empezó a surgir la historia de ficción que trata la obra. La historia de un padre zapatero y una hija bailarina en las últimas 24 horas de vida del padre.

¿Cómo definiría ese proceso de creación?

Han sido cuatro años de trabajo y, he de decir, que para mí escribir no es algo que me produzca serenidad sino que provoca todo lo contrario. Porque siento que estoy obligada a hacerlo, como si tuviera que dar salida sin otra opción a alguna de las ideas o cuentos que se me pasan por la cabeza. Pero en ese proceso siempre destacan dos tipos de escritores: los de mapa, con todo planeado al milímetro; y los de brújula, que dejan que fluya todo.

¿Y qué tipo de escritora es?

De brújula, definitivamente. Prefiero partir de un punto de ignición y que el relato vaya brotando a partir de ahí. Es curioso, porque voy a ciegas pero al mismo tiempo tengo una extraña fe en mí, que me dice que voy a encontrar el hilo suelto de la madeja. Es como si caminase hasta la luz que se encuentra al final del filo de una navaja.

En esta novela se muestra una relación cercana, pero distante al mismo tiempo, entre el padre y la hija. ¿Cómo de realista puede ser una relación familiar así?

Las relaciones familiares son siempre muy complejas, sobre todo entre padres e hijos. Y peor aún si son conflictivas, aunque no es el caso aquí, ya que Manuel (el padre) realiza ese recorrido vital y acepta tanto sus aciertos como sus errores. Lo que intento dejar en constancia es ese desapego por parte de las personas mayores hacia todo su alrededor conforme se acerca su final. En mi caso, desgraciadamente, tengo experiencia en este tipo de situaciones y cuando se acerca el momento, empiezas a darte cuenta de ello, de que esa persona se te va a ir.

¿De qué manera puede reaccionar una persona ante ese hecho, aunque se sepa con suficiente antelación?

Es un proceso de años, pero te vas dando cuenta poco a poco. Te puede poner triste desprenderse de esa persona, o no. Pero sí que es cierto que cuando estás en el papel del hijo, es como si estuvieras intentando decirle: 'No, por favor, no te vayas'. Pero es imposible. Este libro es tanto una larga despedida de ese padre a esa hija y una oración de la hija para que no muera el padre.

Precisamente la despedida de Manuel se representa en cierta manera agridulce. Se va, pero no se arrepiente de su vida y de lo que deja atrás.

Al final vivimos en dos misterios: en uno se trata el porqué de la vida, por qué estamos vivos. Y en otro se intenta hacer una reflexión sobre por qué la vida se acaba. No es necesariamente triste ni angustioso, puede ser algo muy hermoso.

¿Qué reflexión saca después de esta publicación?

Que hay que dar gracias a la vida. Esa es la reflexión principal, la cual ya sabía antes de escribir el libro. Al final hay que vivir con conciencia, estar presentes en el día a día y que no se te pase el tiempo entre los dedos como si fuese agua. Aprovecharlo al máximo porque parece que solo hay una vida. Estoy satisfecha de haber terminado esta novela, estas 400 páginas que son ya como una partitura que te sabes de memoria. Y, por supuesto, encantada de que los lectores la disfruten. Porque ya no es mía, sino de ellos.

¿Qué suponen para usted las zapatillas rojas que se muestran en la portada?

Bueno, son unas zapatillas de ballet. Y yo siempre he sido una apasionada de esta disciplina, me viene de familia. El color rojo tiene que ver con el cuento 'Las zapatillas rojas', de Andersen, que fue un relato crucial en mi infancia. Estas zapatillas rojas simbolizan la obligación de seguir bailando, o sea, a seguir viviendo.

Hace unos días usted comunicaba en Twitter que habían cancelado su entrevista del libro en una emisora. ¿Puede explicar qué sucedió?

No fue nada del otro mundo, me pareció hasta gracioso teniendo en cuenta que solo iba a hablar de mi libro. Se trataba de una entrevista pactada desde hace semanas y, unas pocas horas antes, me dijeron que la entrevista se cancelaba. Supuestamente, estaba vetada por trabajar en esRadio, es decir, la competencia. Pero no tengo nada más que decir respecto a este tema. Allá ellos.