El Parque Deportivo Ebro de Zaragoza ha viajado por unas horas al pasado de la mano del espectáculo musical 'Molan los 90'. Los grandes temazos de la música de baile de esa época han hecho vibrar a todos los asistentes a la cita, que ha logrado colgar el cartel de 'no hay billetes'.

Enmarcado en el ciclo Noches de Jardín, el festival ha reunido a varias estrellas de la última década del siglo XX. Así, la cantante Kate Ryan con sus famosas canciones 'Ella Elle L’a' o 'Voyage Voyage'; la icono de la música dance, Marian Dacal, con su hit mundial 'Flying Free' junto a Eva Martí; Sensity World con su himno 'Get it up'; Viceversa; New Limit, Sonia Madoc y el Dj residente Xavi in session han formado parte del cartel.

Las puertas del recinto, que ha acogido a 2.700 personas, se han abierto a las 20.00 horas y además de los conciertos también se han instalado 'food trucks' y zona VIP y se ha habilitado un servicio de autobuses.

El festival, que el pasado diciembre se celebró en Santander, también tiene una parte solidaria, puesto que por la compra de cada una de las entradas el evento donará 1 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza.

La cita musical, impulsada por la empresa zaragozana Deep Delay Management, ha estado presentada por la locutora de radio Mar Montoro.