Buscar e ir a la exposición, preparar el guión, grabar, editar, publicar, programar y difundir en redes son los pasos que hay que seguir para que el público escuche un programa del podcast 'Esto no es un museo'. “Evitamos que el arte te deje frío” es el lema que predican sus productores: Pablo Lafarga y Ana Gracia, jóvenes con talento y ganas de divagar sobre el arte. Sus orígenes surgen por el amor de Pablo Lafarga a la radio y la necesidad de crear algo a través de ella. La temática del arte se plantea debido a que “nunca se suele hablar de arte, en general, en estos medios”. El podcast nació en un programa de radio semanal en Radio Topo; con la pandemia el formato se adaptó a podcast y Esto no es un museo se terminó profesionalizando en un empresa de gestión cultural en abril de 2022 con nuevos proyectos que surgieron.

El podcast ya cuenta con cuatro temporadas, empezando esta última a principios del curso académico, septiembre de 2022. A lo largo de los años, el podcast ha ido evolucionado; empezó como un magazine cultural que pasó posteriormente a centrarse mayoritariamente en exposiciones con la huella de la pandemia. Durante los meses de marzo a junio de confinamiento, el programa, que empezó a despuntar, tomó un nuevo rumbo con la invención de 'Esto no es una cuarentena', donde reunieron 50 artistas y 50 músicos de Aragón; había una charla diaria con artistas entre semana y los fines de semana montaban un festival de música. El podcast consistía en una agrupación de recomendaciones de películas, libros, etc de las personas que habían participado. “La idea era no parar porque habíamos empezado pocos meses antes”, asegura Ana Gracia.

'Reviews' de exposiciones

A raíz de la pandemia, el contenido del programa pasó a ser en su gran mayoría de 'reviews' de exposiciones en Aragón, principalmente en Zaragoza, debido a la “cercanía y oferta del núcleo aragonés”, aunque también cuenta con visitas a Huesca y, prontamente, a Teruel. “Puedes hablar de exposiciones pero tiene que haber algo que llame la atención. Con la 'review' se busca enganchar a la gente, acercarles y que se pierda ese miedo generalizado de entrar en los museos y exposiciones. Parece que si no eres de un campo del arte no es un lugar al que perteneces”, confiesa Pablo Lafarga. La idea de las 'reviews' simula una charla de amigos sobre las impresiones al salir de una exposición. con un tono cercano, sin pretender “ser eruditos”, sino acercar todo lo que pasa por la cabeza a alguien que ha ido a una exposición. “Hemos tenido gente de todo: que las escucha antes y luego le entran ganas de ir a la exposición, algunos durante la visita como si fuera una especie de audioguía y otros después de ir a la exposición para compartir ideas. Eso está guay”, apunta Ana Gracia.

Esta cuarta temporada cuenta con una periodicidad mensual, para poder compaginar con el resto de sus proyectos. “En el momento en el que surgen más cosas de trabajo tienes que compaginarlo. No queríamos dejar de hacerlo, lo seguimos haciendo por amor al arte“, exclama Ana Gracia. Esta nueva era ha supuesto un giro de 180 grados en el contenido del podcast, ya que se centran más en museos, a nivel didáctico y el objetivo es intentar acercar a la gente a estos. Pablo Lafarga afirma que el podcast nació con un objetivo claro y que pese al tiempo, este sigue permaneciendo: “El programa surgió para hablar de que aquí pasan muchas cosas, que a veces no nos damos cuenta y parece que tengamos Zaragoza un poco olvidada, pero aquí hay gente haciendo cosas muy guays”.

Un amplio abanico de posibilidades

Pero Pablo Lafarga y Ana Gracia no limitaron sus sueños a un podcast, sino que actualmente su abanico de posibilidades ha aumentado. 'Esto no es un museo' amplía sus horizontes en dos ámbitos: producción sonora y mediación audiovisual. El primero cuenta con el podcast, emisiones en directo y diversos recorridos sonoros. El segundo ámbito da paso a la reflexión con 'Un café de artistas', un diálogo de artistas y mesas redondas y 'Memediación', un proyecto intergeneracional que consiste en una visita guiada a un museo para posteriormente tomar las obras para crear memes. “Todos se lo pasan muy bien y hay mucha gente que repite; entra en esa filosofía de acercar el arte y hacerlo más accesible y te imponga menos entrar a un museo”, asegura Ana Gracia. A día de hoy, ha tenido lugar esta iniciativa en el Museo Pablo Serrano y el Museo de Zaragoza con la colección de arte romano, gótico y oriental.

En vista al futuro, tan solo adelantan que, con gran seguridad, para la próxima temporada contarán con un nuevo integrante o colaborador, aún por desvelar. Los frentes quedan abiertos para nuevos proyectos y giros de guion que están todavía sin aclarar. El camino es incierto pero el objetivo sigue permaneciendo: evitar que el arte te deje frío.