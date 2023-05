Como continuación de su gira 'Inescapable Tour' (1980-2020), con la que celebró sus 40 años de carrera, el aclamado compositor y pianista belga Wim Mertens vuelve a los escenarios con el espectáculo 'Winds'. El intérprete, que acaba de lanzar un nuevo disco bajo el título 'Heroides', actuará este lunes a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Zaragoza, donde presentará un nuevo proyecto de ensemble compuesto por un cuarteto de vientos (saxofón, trompeta, corneta, trompa, wagnertuba, trombón, piano y voz). Mertens ya ha actuado en varias ocasiones en el Principal, la última en el año 2019.

El repertorio de esta gira de 2023, cuenta con una selección de los temas musicales más emblemáticos del músico y compositor belga como Humility, Wound to Wound, The Scene o Struggle for pleasure. Asimismo, interpreta también canciones más recientes como European Grasses, Victims over Victor’s y Sappho. Todo ello con la novedad de que todos los temas recobrarán vida a través de un exquisito cuarteto de vientos, ofreciendo un sutil mosaico de emociones en el que los espectadores podrán identificarse.

Wim Mertens comenzó a componer música en 1980; antes trabajaba como musicólogo y productor de radio. For Amusement Only fue su primer trabajo; una grabación de música electrónica que ha sido utilizada exclusivamente como sonido para las máquinas de pinball. Le siguió Home-Not at Home (1981), Vergessen (1982), Struggle for Pleasure (1983) y su álbum Maximizing the Audience (1984). En los últimos 40 años, ha desarrollado su lenguaje musical en un vocabulario normativo, escribiendo para diferentes conjuntos de instrumentos, composiciones vocales y piezas para orquestas sinfónicas.

Entradas a la venta

Hoy en día, Mertens cuenta con más de 70 cedés, algunos de ellos compuestos como bandas sonoras de películas, que ha presentado en directo por toda Europa, Norte y Centro de América, Japón, Tailandia y Rusia; visitando teatros, salas de conciertos y auditorios de todo el mundo.

El músico belga ofrece habitualmente propuestas musicales solo para piano y voz, así como con dúos, tríos y quintetos de cuerda. Realiza también actuaciones con orquestas sinfónicas en Bélgica, Alemania, Italia, México, España y Portugal. El pianista conmemoró en 2020 sus 40 años de carrera con una caja de cuatro compactos, Inescapable (1980-2020)

Las entradas para el concierto de esta noche, que tendrá una duración de unos cien minutos, están a la venta tanto en la web como en la taquilla del Teatro Principal a un precio de entre 5 y 35 euros.