Después de tres espectáculos en solitario y más de 20 años frente al público, Iñaki Urrutia realiza una retrospectiva de su carrera a través de su obra ‘Perdone, caballero’. Se trata de un nuevo monólogo en el que el artista revisita sus textos más icónicos de una manera reformada y actualizada, planteándose esa famosa crisis vital que acaba alcanzando a todos: ¿se ha hecho uno viejo o aún no? El Teatro del Mercado acogerá esta nueva función este próximo fin de semana, desde el jueves 25 de mayo hasta el domingo 28 a un precio único de 12 euros la entrada. Los horarios de las sesiones serán todos a las 20.00 horas, con excepción del domingo que será a las 19.00 horas.

No es la primera vez que Urrutia pisa los escenarios de la capital aragonesa, puesto que el cómico ya actuó en el Teatro Principal el pasado 2018 con ‘Monologos Interruptus’, en colaboración con los también cómicos Dani Rovira y J.J. Vaquero. Entre sus espectáculos teatrales, destacan también ‘En Bruto’; ‘Harte’, ‘Maldito Naranjito’ y ‘Esto no es un concurso’. Sin olvidar sus numerosas apariciones en ‘Nuevos Cómicos’ de Paramount Comedy y ‘El Club de la Comedia’. Para el humorista, «es un gran placer volver a Zaragoza. Me siento siempre muy cómodo cuando actúo aquí, y espero que esta nueva creación, que busca un equilibrio entre la comedia y la realidad, sea del agrado de todos».

Trayectoria profesional de Urrutia

De orígen vasco por parte de padre y aragonés por parte de madre, Iñaki Urrutia (Barcelona, 1977) cuenta con un perfil polifacético dentro del mundo de la comunicación: destacan sus trabajos como presentador, humorista, actor y escritor; con los cuales se ha convertido en un habitual del ‘stand-up’ o monólogo nacional. El presentador compagina su gira de esta obra, de la cual es director, creador y cómico; y que estrenó por primera vez en la sala Oasis de Zaragoza, con sus apariciones televisivas; en las que presenta el concurso ‘Basura o tesoro’ de Aragón TV y colabora en el plató de ‘Zapeando’ en laSexta. Su trayectoria como presentador también recorre programas como ‘Últimos fichajes’ y ‘El día después’ en Movistar+.

Su rol como ancla y conductor no se limita solo a la gran pantalla, ya que también fue el ‘Francotirarock’ del programa de radio ‘El Pirata y su Banda’, en la cadena Rock FM. Asimismo, fue también colaborador en el programa ‘Yu: No te pierdas nada’, de los 40. Como actor ha participado en ‘Se hace saber’, en La 1; ‘Mi querido Kikowsky’, en ETB y en los cortometrajes ‘La gran carrera’ y ‘Preguntador’.

Las entradas para este nuevo espectáculo pueden adquirirse en la página web del Teatro del Mercado, en la propia taquilla desde una hora antes del inicio de la función, en la página web de Ibercaja o en la taquilla del Teatro Principal, abierta todos los días desde las 17.00 a las 21.00 horas.