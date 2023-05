Enrique Bunbury romperá su retiro de los escenarios para ofrecer diez conciertos hasta 2024, cinco que tendrán lugar a finales de este año y otros cinco que tendrán lugar en el verano del próximo año, según ha anunciado en entrevista con 'Efe' por la publicación este viernes de su disco ‘Greta Garbo’. Algo que confirma lo que ya adelantó este diario en una entrevista publicada este mismo lunes.

"Creo que la fórmula de unos pocos conciertos me atrae mucho más que una gira, que queda descartada. En eso estamos. Vamos a preparar cinco conciertos para finales de este año y cinco para el verano del 24, en distintas ciudades y países", ha declarado en concreto el artista zaragozano a la pregunta de si dejaba la puerta abierta a volver actuar bajo un prisma diferente.

El comienzo de los problemas

Fue a principios de 2022, en medio del 'tour de su 35 aniversario en la música, cuando Bunbury (Zaragoza, 1967) comenzó a sufrir una tos convulsiva que le impedía dormir. Fue el primero de varios síntomas (causados como luego supo por un elemento químico presente en el humo de los 'shows') que le llevaron a apartarse de los escenarios y centrar su actividad solo en el apartado discográfico.

En la misma entrevista, Bunbury también reflexiona sobre su estado actual con respecto a la música: "He llegado al punto de no pensar en las giras. No quiero comprometerme a nada que suponga una planificación a tan largo plazo. Prefiero pensar en grabar discos y componer material para mí y para otros, además de seguir publicando algún poemario.