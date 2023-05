Apenas dos años después, los andaluces Guadalupe Plata vuelven a la sala Rock and Blues de Zaragoza. Este viernes, además, regresan ya sin aforos reducidos ni sillas de por medio, así que el dúo podrá mostrar sin contemplaciones su blues más primitivo y oscuro. Pedro de Dios (guitarra y voz) y Carlos Jimena (batería), capaces de llevar al oyente desde el delta del Misisipi hasta su Úbeda natal, llegan con nuevo disco bajo el brazo y de nuevo sin título, como es habitual en ellos. Se trata del séptimo álbum de estudio del grupo y el primero que hacen sin Paco Luis Martos, que hasta 2019 se encargaba del barreño y la guitarra.

Su ausencia, sin embargo, no ha cambiado la forma de entender la música ni su proyecto sonoro, como indica Jimena. «No hemos notado una gran diferencia. Además, nuestro primer disco lo grabamos en 2008 solo nosotros dos, así que se puede decir que hemos vuelto a la teta materna (ríe). Hemos estado muy cómodos haciendo el álbum y hemos querido reflejar que era un disco de dúo puro. Siempre nos ha gustado mucho este formato», explica Jimena, que apunta que tras la marcha de Martos no se plantearon buscar a otro integrante. «Si el cuerpo nos hubiera pedido otra persona más ya estaría aquí, pero no solemos planificar mucho las cosas. Nos encontramos en un momento muy dulce ahora mismo y solo queremos disfrutarlo», añade.

El paso de trío a dúo tampoco ha restado fuerza a sus directos, tal y como demostrarán este viernes a partir de las 21.00 horas en el Rock and Blues. Las entradas para el concierto, en el que tocarán los temas de su nuevo disco pero también los más conocidos de su trayectoria, se pueden aquirir en la web de la sala zaragozana a un precio de 18 euros.

Quizá su propuesta ha evolucionado desde su rabiosa intensidad inicial a un sonido más atmosférico, aunque la furia sigue estando presente en muchos de sus temas. «Sí, hay una parte más punki y otra un poco más de paisaje sonoro. De hecho los conciertos los dividimos mucho así, pero habría que rememorar todos los discos porque en los primeros también hay mucho de paisaje sonoro. Lo que ocurre es que al final se han quedado como clásicos nuestros temas como 'Milana', 'Baby baby' o 'Calle 24', que que son los estandartes más punkis que llevamos y siempre tocamos», comenta Jimena, que añade que en su nuevo álbum también hay temas de rock clásico como 'En mi tumba' y otras más bluseras.

Sea como sea, lo que tiene claro el dúo andaluz es que nunca componen pensando en alcanzar un sonido determinado. «Cuando nos metemos al estudio grabamos con lo que tenemos en la cabeza en ese momento. Podemos estar escuchando cosas que nos influyan más o menos, pero en ningún caso nos marcamos un objetivo. Hacemos lo que nos nace sin buscar nada concreto», subraya el batería.

Sus referentes

Por su puesto, a lo largo de toda su trayectoria han resonado con fuerza los ecos de Robert Johnson y de Skip James, gigantes del blues del Misisipi y «pilares fundamentales» desde que Guadalupe Plata echó a andar. «Hay artistas de referencia que siempre asoman la cabeza por ahí», reconoce Jimena. Brownie McGhee, Hound Dog Taylor, Son House, Frank Zappa y Tom Waits también han inspirado una propuesta que ha apostado con acierto por ese toque 'garagero' y esos flirteos con el jazz, la psicodelia y el flamenco.

Con estos mimbres, los andaluces han alcanzado un sonido fácilmente reconocible y han sido reconocidos desde diferentes lugares. De hecho, en 2014 ganaron el prestigioso premio Impala al mejor álbum independiente europeo, derrotando en la final a importantes grupos como Sigur Rós. «A nosotros nos pareció mucho eso del mejor disco de rock de Europa; no sé si los escucharon todos (ríe), pero lo recibimos con mucho orgullo», destaca Jimena, que apunta que todos estos premios no les ha generado una presión añadida.

Su séptimo álbum lo han grabado ellos mismos con un cuatro pistas que les compró su discográfica (Everlasting Records), aunque la mezcla ya la realizaron en su productor habitual, Raúl Pérez: «Esta vez nos lo hemos tomado todo con bastante calma, aunque también ha sido por las circunstancias de la pandemia». No en vano, el dúo no sacaba un disco propio desde 2018, si bien en 2021 lanzaron un álbum en colaboración con el músico Mike Edison.

En este su séptimo disco, los andaluces han vuelto a mirar al folclore versionando 'La cigüeña', de Agapito Marazuela, algo que ya han hecho en el pasado con Bambino, Atahualpa Yupanqui o Violeta Parra.

El de Guadalupe Plata no será el único concierto que acoja la sala Rock and Blues este fin de semana, ya que el sábado actúa el trío valenciano Corazones Eléctricos mientras que el domingo el músico barcelonés Juan Pablo Balcazar se encargará de poner el cierre al ciclo Jazz&Más.