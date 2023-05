Pocas melodías existen más pegadizas que la de la cadena de supermercados Mercadona. «Mercado-o-na, Mercado-na», reza la sencilla letra que suena entre los líneales de la empresa valenciana. Solo una palabra -y repetida- se ha convertido en el top de las melodías, el summum de los jingles publicitarios. Su compositor, el valenciano Lluís Miquel Campos ha muerto este jueves a los 79 años.

Apenas compuesta por una veintena de notas, suena desde hace casi 40 años. La melodía se grabó en el estudio Tabalet de Alboraia, fundado por el músico valenciano Lluís Miquel Campos. Estos estudios, ubicados en plena zona de la huerta valenciana, vivieron una época álgida, hasta el punto que por allí pasaron artistas de la talla de María del Mar Bonet o Pi de la Serra. Lo hicieron antes de que Lluís Miquel diese igualmente cabida a melodías de empresa no solo como la de Mercadona, sino, por ejemplo, Famosa o Nenuco.

En una entrevista a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, en 2018, Lluís Miquel Campos hablaba sobre este célebre tema: «Empezamos a hacer pruebas y no nos gustaba nada. Me fui al despacho yo solo y se me ocurrieron las primeras notas. ‘Mercado-na, Mercado-na’... Faltaba algo. Pero después se me ocurrió ‘Mercado-o-na, Mercado-na’. Ya lo teníamos. La llevé al pianista, la grabamos y hasta ahora».

La pegadiza sintonía, objeto incluso de jocosos memes que circulan por las redes sociales, fue registrada por Mercadona en 2014. Este jingle, que es la forma adecuada de denominar a las melodías cortas que sirven para promocionar un producto o marca y crear un vínculo entre la firma y el consumidor, es una de las tonadillas más pegadizas de todas las que escuchamos a diario.

De hecho, pocas personas debe haber en este país que no conozca o haya tarareado alguna vez la canción de la empresa de Juan Roig.

Cantada por una conocida actriz

Entre otras curiosidades de esta melodía está también la persona que la canta: la actriz valenciana Mamen García, que ha participado en series tan famosas como Cuéntame cómo pasó, La que se avecina o Señoras del (h)Ampa, entre otros éxitos. En aquellos momentos Mamen García era la cantante del grupo Patxinger Z. Ella se encargó de cantar y grabar la canción compuesta por Lluís Miquel.

Corría el año 1986 cuando se grabó la melodía, con lo que la canción de Mercadona ya está casi a punto de cumplir la friolera de 40 años. Desde entonces, la sintonía no ha sufrido modificaciones, lo que denota el acierto del jingle, una tonadilla que todo el mundo identifica rápidamente con la cadena de supermercados que preside Juan Roig.