El mismo día que ha salido a la venta su nuevo trabajo discográfico, ‘Greta Garbo’, Enrique Bunbury ha lanzado el tercer videoclip de este disco. Se trata del de la canción ‘Nuestros mundos no obedecen a tus mapas’ dirigido por Marcelo Quiñones.

El videoclip es una sucesión de imágenes del estudio de grabación donde quedó registrado el nuevo trabajo del aragonés que todavía no ha desvelado quienes serán los que le acompañarán en sus conciertos ya que ha decidido cambiar de compañeros de viaje.

Este lanzamiento llega, además, después de la expectación que ha levantado el anuncio del artista aragonés de que finalmente ofrecerá cinco conciertos este año en América y otros cinco en el verano de 2024 en recintos europeos. Es una incógnita dónde serán aunque la intención del artista es anunciarlo en el espacio de unos días, previsiblemente a principios de la semana que viene. ¿Estará Zaragoza?

Fue a principios de 2022, en medio del 'tour de su 35 aniversario en la música, cuando Bunbury (Zaragoza, 1967) comenzó a sufrir una tos convulsiva que le impedía dormir. Fue el primero de varios síntomas (causados como luego supo por un elemento químico presente en el humo de los 'shows') que le llevaron a apartarse de los escenarios y centrar su actividad solo en el apartado discográfico.

En la misma entrevista, Bunbury también reflexiona sobre su estado actual con respecto a la música: "He llegado al punto de no pensar en las giras. No quiero comprometerme a nada que suponga una planificación a tan largo plazo. Prefiero pensar en grabar discos y componer material para mí y para otros, además de seguir publicando algún poemario".