Las historias sobre la guerra civil que sus abuelos le contaban de niña han inspirado la nueva novela de Ana Rioja, 'Sobrevivir fue su victoria' (Ediciones 94). La periodista y escritora tudelana, afincada en Zaragoza desde 1985, ha escrito su libro «más personal» y ha rendido homenaje a su familia y a «aquella generación que tanto sufrió». «Tenía muchas ganas de abordar esta novela, me perseguía en sueños desde hace tiempo para que la escribiera», subraya Rioja, que este martes a las 19.00 horas la presentará en Zaragoza, en el salón de plenos del edificio del Grupo San Valero.

'Sobrevivir fue su victoria' comienza con el cruel bombardeo que sufrió Tudela en 1937 para adentrarse después en las vidas de un periodista asesinado, un maestro represaliado, un campesino que solo quería cultivar sus tierras y de muchas mujeres que combatieron los desastres de la guerra. Personajes que están basados en sus propios abuelos pero en los que también ha introducido elementos de ficción. Porque en esas historias que escuchaba cuando era niña había también muchos silencios. «Mi abuela le decía a mi abuelo que no me contara cosas tristes, así que no me explicaban todo. Eso es precisamente lo que he ficcionado, además de que también he inventado otros personajes», comenta la escritora.

Así, mezclando hechos reales y ficción, Rioja ha escrito una novela que es también un alegato contra la guerra: «Cortó de raíz miles de proyectos de vida. Uno de mis abuelos era agricultor y de repente se vio obligado a combatir en el bando franquista sin comulgar con sus ideas». Su cuarta novela recuerda que la principal lucha de toda esa generación fue la de sobrevivir, resistir en una contienda fratricida que truncó sus vidas. «Quería poner de manifiesto que uno de los principales dramas de la guerra fue que a muchos les obligaron a luchar sin saber por qué lo hacían», incide Rioja.

Para armar la novela, la escritora ha buceado en archivos y hemerotecas y así ha rescatado por ejemplo la figura del periodista Maro Castilla, director del periódico tudelano 'El Eco del Distrito' y asesinado por los franquistas. Gracias a ese proceso de documentación, en uno de los capítulos aborda también todo lo que significó el valle del Baztan para miles de republicanos. «Se crearon una serie de rutas de evasión para cruzar a Francia», indica Rioja, que apunta que en el fondo lo que ha hecho es escribir la historia que sus abuelos y sus padres no pudieron escribir.

«En los primeros años no se podía alzar la voz y luego en la Transición no se quería remover el pasado. Nosotros sí que podemos contar lo que pasó», concluye Rioja, que el sábado firmará ejemplares en la Feria del Libro de Zaragoza.