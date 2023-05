Llega junio y con la programación del Rock and Blues Café que apuesta este mes por grupos locales, nacionales e internacionales que llevan el rock por bandera, y también exponentes del soul y el blues y de la fusión entre géneros. En el cartel de junio destacan nombres como Rambalaya, Havalina o Jane Lee Hooker.

Cartel de la programación

La programación del mes la inaugurará el jueves 1 de junio (21.00 horas) Frank Carducci & The Fantastic Squad, un despliegue de rock, psicodelia y sensualidad que harán del concierto un viaje hacia un universo musical colorido, extravagante y divertido. Continuará la programación el viernes 2 de junio (21.00 horas) con el grupo Indigo que hará un recorrido por la historia del rock y del blues del siglo XX incluyendo clásicos como los Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC, Eric Clapton, Santana o ZZ Top.

El sábado 3 de junio habrá dos citas diferentes: por la mañana (12.30 horas) Rock 89 versionará grandes éxitos del rock y del hard rock en castellano de los ochenta y noventa entre los que no faltarán temas de Miguel Ríos, Platero y Tú, Rosendo, Los Suaves o Barón Rojos. Ese mismo sábado, a las 21.00 horas coge el testigo Rambalaya, una banda que opta por la luminosidad y una superposición de estilos que les lleva a lograr un gran equilibrio entre lo actual y lo clásico. El domingo 4 (20.00 horas) se subirá al escenario de Rock and Blues Tonica, cantante, compositora independiente, bajista, periodista musical y poeta de Missouri, que interpreta su música original junto con sus arreglos en español, inglés y siciliano.

El miércoles 7 de junio (21.00 horas) desde Nueva York llegan Miranda and The Beat, una banda de Rock and Roll que recoge la influencia de la música rock tradicional y que son considerados la nueva sensación dentro de las bandas neoyorquinas y una renovación a la energía del rock y garage. The Main Squezze recalarán en Rock and Blues el jueves 8 (21.00 horas). Su mezcla de soul, hip-hop, funk y rock deriva en un sonido conmovedor, poderoso, algo que corroboran medios como Rolling Stone o Billboard.

El viernes 9 de junio (21.00 horas) llega el turno de Hotel de Marte, grupo zaragozano que reivindica que el rock que les apasiona se puede hacer en castellano. Hunden sus raíces en el rock setentero y en su música no falta el sonido americano y el glam-rock. Acaban de lanzar su último sencillo, 'El momento'. Havalina hará bailar al público de Zaragoza el sábado 10 (21.00 horas). Es una banda española de rock alternativo formada en 1997 en Madrid. Su música se caracteriza por una mezcla de guitarras potentes, melodías pegajosas y letras poéticas. También son conocidos por sus intensas presentaciones en vivo.

El domingo 11 (20.00 horas) es el turno de The Handsome Jack, que interpretarán temas de su último disco, 'Get Humble', donde profundizan en el léxico musical estadounidense clásico (blues, soul, country, Rock 'n' Roll) para crear un álbum de rock atemporal.

El miércoles 14 (21.00 horas) lo darán todo Blue Moon Marquee, un dúo de gipsy blues pasado por su propio filtro, provenientes de las Badlands de las praderas de las Montañas Rocosas canadienses. Interpretan canciones propias influenciadas por el blues más primitivo, el folk de raíces, el swing y el ragtime. El jueves 15 (21.00 horas) se subirán al escenario El Perro, grupo que toma el rock psicodélico pesado como punto de partida y agrega la instrumentación adicional de una segunda guitarra y un percusionista, llevando la música a un territorio más sincopado, aderezado con ritmos latinos y toques de grooves al estilo Funkadelic.

Ecuador del cartel

The Niftys presentan el viernes 16 (21.00 horas) su nuevo álbum que marca un punto de inflexión para la banda con el paso al castellano en sus letras. Su sonido también explora nuevas fronteras con temas más melódicos y variados. Llega el flamenco al Rock and Blues el sábado 17 (21.00 horas) con Fragua Flamenca, una celebración del flamenco, un espectáculo en directo de cante, toque y baile que nos transportará con poderío y destreza a lo largo de una selección de los palos más representativos de este arte. La mañana del domingo 18 (12.00 horas) se celebrará un homenaje a Radio Futura.

El dibujante, cantautor y productor musical chileno, Diego Lorenzini, llega a Rock and Blues el jueves 22 de junio (21.00 horas) e interpretará temas de su carrera como solista en la que destacan los discos 'Palabritas y Palabrotas', 'De Algo Hay Que Morir' o 'Pino'. El viernes 23 (21.00 horas) Jane Lee Hooker presentarán su último trabajo 'Rollin' en la sala zaragozana. Su puesta en escena es un virus rabioso y en sus canciones encontramos contrastes entre sonidos clásicos y actuales, rock, blues o punk. El sábado 24 (21.00 horas) llegan los zaragozanos The New Tones, influenciados por el Rock ’n’ Roll de los 50, con un espíritu joven e innovador. El domingo 25 (20.00 horas) es el turno del jazz, de la mano de Julen Rodriguez Quintet, formación estadounidense liderada por el aragonés Julen Rodríguez.

El miércoles 28 (21.00 horas) será Noche de Flamenco, en esta ocasión protagonizada por A compás del Zierzo, un cóctel de flamenco-rock, reggae, rumba, funky y otros estilos modernos. El jueves 29 (21.00 horas), los barceloneses Edgar Blues Trio presentarán su disco 'The Next Step'. La programación de junio finaliza el viernes 30 (21.00 horas) con The Blue Devil, una banda zaragozana integrada por músicos veteranos de distinta procedencia que se han unido para hacer versiones de blues, rock y soul.

Conciertos con entrada anticipada

Cabe destacar que todos los conciertos serán de acceso libre excepto Rambalaya (15 euros la anticipada y 18 en taquilla), Havalina (18 euros la anticipada y 22 en taquilla), Fragua Flamenca (10 euros la anticipada y 12 en taquilla), el Homenaje a Radio Futura (12 euros la anticipada y 15 en taquilla) y Diego Lorenzini (8 euros la anticipada y 10 en taquilla).