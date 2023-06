Tras una inauguración por todo lo alto, con Luz Gabás dando el pistoletazo de salida a una Feria del Libro de Zaragoza multitudinaria y en contacto con la naturaleza del Parque Grande, el aprobado ha pasado a notable con un incremento de la afluencia del público durante la velada de este domingo. Una cita cuya mañana ha concluido con un gran broche de oro gracias a la Biblioteca Humana del Kiosco de las Letras, que ha celebrado su cuarta edición con el objetivo de seguir desmontando uno de los mayores venenos de la sociedad: los prejuicios.

¿El mejor antídoto para ello? Un contexto, una historia personal, durante una tertulia de 30 minutos entre un «libro» humano (un ciudadano con un pasado que los estereotipos categorizarían de «polémico») y un grupo de oyentes. Un espacio en blanco en el que solo se ha dado cabida a la escucha y al diálogo; y que, para bien o para mal, ha cambiado las perspectivas vitales de muchos de los asistentes.

«Libros muy especiales»

Una refugiada de Ucrania, un joven con Trastorno del Espectro Autista, una mujer superviviente que tuvo que sacar a su familia adelante como pudo o un chico homosexual con preferencia por la ropa femenina. Estos han sido algunos de los diez «libros» presentes en la cita. Cada uno de ellos ha expuesto las páginas de su historia, escritas con la tinta de sus acciones y consecuencias y con las cartas que tuvieron disponibles para jugar sus partidas en el Juego de la Vida.

Tal fue el caso de Juan, quien en su afán por vestir con ropa de mujer era objeto de insultos, burlas y vejaciones. «Es la segunda vez que actúo como «libro» y siempre intento explicar que, aunque mi apariencia puede sorprender al principio, detrás de cada estereotipo siempre hay un contexto y una historia detrás», ha explicado.

Siendo un chico de pueblo, el destino le acabó llevando a Zaragoza por motivos de trabajo. La ciudad actuó como un nexo liberalizador que le hizo darse cuenta de que uno no debe avergonzarse ni esconderse de lo que es: «Siempre tienes que ser uno mismo porque, pase lo que pase, vas a encontrarte con gente que no te respete. Tus verdaderos seres queridos te querrán seas como seas y estarán dispuestos a caminar por esta senda contigo».

También está Montse, que pasó gran parte de su vida luchando por sobrevivir. Su madre falleció durante el parto, una parte de su infancia se la pasó postrada en una cama a causa de la escarlatina y el amor de su vida falleció a los 29 años por un derrame cerebral, dejándola sola junto a sus dos hijos. Pero aquello no la detuvo, sino que la hizo más fuerte en un mundo laboral eminentemente masculino.

Algunos de los temas cubiertos en la cita han sido la Guerra de Ucrania, el TEA o la homosexualidad

«Tuve que hacer lo que tenía a mano para sacar a mis hijos adelante: he trabajado en la vendimia, he recogido patatas, manzanas y ajos; y he trabajado de enfermera. Mi hijo mayor estudió una carrera y consiguió un buen trabajo, y mi hija pequeña tiene su propio negocio. Me siento orgullosa de lo que he hecho, porque he podido darles a mis hijos una buena vida», ha confesado. Historias como estas son los factores que han generado un ambiente acogedor que ha cambiado los primeros rostros de incertidumbre a unas sonrisas de empatía y emoción (complementadas por algún abrazo en según qué tertulias). Un espacio relajante que se ha visto complementado por las suaves melodías de jazz de los artistas callejeros con su saxofón, y que parecía evocar nostalgia hacia el pasado.

Citas de este tipo hacen pensar que, al final, todos nosotros somos un «libro» y tenemos una historia con sus respectivas páginas, grabadas en nuestra piel. Con sus buenos y malos momentos, con sus aciertos y errores. Como dijo Luz Gabás durante el pregón de la Feria del Libro, «debemos salir del ego, de lo habitual, y abrirnos hacia lo diferente. Porque solo así crece una persona realmente».

El ser humano puede ser un animal benevolente siempre que consiga vencer ese miedo a lo desconocido, por eso creo que es bueno recordar la famosa expresión popular de que no hay que juzgar un libro por su portada. En vez de repeler lo desconocido, acerquémonos con cautela, con una base formal, y conozcamos su historia.