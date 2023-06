La no inclusión de Zaragoza en la lista de diez conciertos que va a ofrecer Enrique Bunbury en este 2023 y en 2024, ha levantado ampollas entre los seguidores de su ciudad natal. Algo que ha hecho que el artista aragonés haya dado explicaciones a través de su 'newsletter' semanal: “La elección de las ciudades no se hace para fastidiar a nadie, ni mucho menos. Ni con el objetivo de favorecer a unos sobre otros”, razona Bunbury, que prosigue: “Muchos son los parámetros que se manejan y se tienen en cuenta para decidirse por unas ciudades determinadas. Lógicamente, al elegir una ciudad por país, la primera opción es la capital. En el caso de España, además, el lugar más céntrico para cualquiera que se quiera acercar de otras comunidades. Por supuesto que Zaragoza ha tenido un lugar de excepción en mi corazón históricamente. Posiblemente sea la ciudad del mundo donde más veces he tocado en 35 años, sólo comparable a Madrid y Ciudad de México”, dice el artista que aún así deja claro que entiende “la frustración” por no haber incluido a la capital aragonesa en sus próximos conciertos y deja abierta una puerta a lo que pueda venir: “Espero que haya un futuro próximo en el que pueda realizar algunos conciertos más e incluir a Zaragoza, sabiendo que, entonces, habrá alguien en otra ciudad que pensará como tú hoy”.

Y es que sobre el futuro también se explaya Enrique Bunbury en su 'newsletter' y desvela que está trabajando ya con la idea de diez conciertos más en 2025: “Mi idea es, después de los cinco conciertos de 2024, publicar mi próximo álbum, que espero tener listo y grabarlo para entonces. Y sí, me gustaría realizar otros diez conciertos en 2025, en otras diez ciudades escogidas. Quizá me haya adelantado y dejo claro que esto, más que un anuncio, un deseo”. Soluciones al glycol Con respecto al humo que le provoca la alergia y sus problemas de garganta, el aragonés explica que están trabajando en una posible solución: “La solución no es tan complicada, aunque tiene sus ramificaciones. No son muchas las empresas que fabrican opciones saludables sin el maldito glycol. Hemos localizado algunas y estamos llegando a acuerdos para poder disponer del producto en cada uno de los conciertos”. Bunbury: "Ahora me enfoco de manera casi exclusiva en la parte creativa" Además, el músico aunque no desvela mucho de cómo serán los conciertos que va a ofrecer sí da algunas pistas: “Por ahora, sólo deciros que estamos trabajando para ofrecer un gran espectáculo, con un gran repertorio y que los músicos estarán a la altura. Sabéis, los que me visteis alguna vez en escena, que nunca he llevado espectáculos que escatimen en iluminación, ni en el sonido. Igual que no me han acompañado nunca bandas mediocres, más bien todo lo contrario”.