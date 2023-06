Emprendió carrera, saltó y empezó a ejecutar volteretas y tirabuzones en el aire. Así es Valle Mozas, una joven riojana de 24 años afincada en Zaragoza que reventó la puerta de la poesía en España: mes y medio en las listas de los más vendidos del género y una dulce acogida de la crítica para 'El comienzo', el primer poemario de su carrera, que este lunes ha firmado en la Feria del libro de la capital aragonesa. «Soñaba con que todo esto pasase dentro de mucho tiempo, que no fuera tan rápido», explica Valle, visiblemente emocionada cada vez que se habla de su libro.

El comienzo se divide en cinco capítulos, titulados con sinónimos del título principal. No habla solo de primeras veces: hay dolor, pérdida, alegría, recuerdo y casi cualquier emoción, palabra fundamental. «La poesía no tiene que contar una historia, porque un poema es una obra que deja entrever los entresijos del alma de su autor», analiza esta joven escritora, que certifica que «un poema que se lee y no se entiende no puede ser buena poesía».

Crítica con el modo de acercar a los jóvenes este género, lamenta la percepción de que a la sociedad «le hayan hecho entender que la poesía que merece la pena es muy elevada y difícil de comprender». En claro desacuerdo, también apunta: «No es lo mismo sencillo que simple, pero si no entiendes algo es complicado conectar con el autor».

Conexión necesaria

En busca de esa conexión, que también ha llevado a cabo en presentaciones y recitales –«en los micrófonos abiertos no solo atiendes a la obra, sino a la forma como los autores conciben su propia literatura»–, Valle elevó su apuesta con unos breves párrafos introductorios antes de cada poema: «No me había planteado la necesidad de explicar la poesía y creo que no lo hago. Lo que intento es crear un hilo conductor entre el poema y el lector, para que tenga una ventana abierta que permita ver lo que yo intento transmitir con esos versos».

La velocidad que 'El comienzo' ha alcanzado tras su estreno es el resultado de una carrera de fondo adaptada a los nuevos tiempos. Valle se estrenó en @vallenklan, una cuenta de Instagram a la que comenzó a subir textos solo para sus seres queridos. «Encontré en la escritura un bienestar que no hallaba en ningún otro lado», concreta la autora, que desde hace un tiempo ha empezado a acumular seguidores tras abrir la cuenta a todos los usuarios: «Fue el síntoma de estar cómoda conmigo misma como para recibir a nueva gente». ¿El resultado? «He tenido la suerte de encontrar a gente que se siente identificada con mis poemas y ha sido un impulso para poder publicar este libro».

"No es lo mismo sencillo que simple, pero si no entiendes algo es complicado conectar con el autor"

El salto en el que sigue suspendida Valle toma forma de cara al futuro: desde hace meses, la escritura se ha convertido en una actividad profesional que combina con su trabajo de profesora de inglés. «Tienes que leer, escribir mucho, anotar, guardar, releer... no se puede hacer con golpes de inspiración», afirma la riojana, que ya trabaja en sus segundo poemario. El tirabuzón eterno de su salto sigue cogiendo altura, en busca del aterrizaje perfecto dentro de un complejo sector.