El reinado del gran Pedro IV de Aragón es uno de los períodos más interesantes de nuestra historia bajomedieval por las profundas repercusiones que tuvo y por las importantes decisiones que tomó como monarca, que fueron desde normalizar la ceremonia de la coronación real (que debe hacerse en la catedral de Zaragoza) hasta crear el panteón real del monasterio de Poblet. El Ceremonioso, que así se le conoce, determinaba el principio y el fin de la vida de los reyes de Aragón que gobernaron una federación de estados conocida como Corona de Aragón. Y en ese reinado, que va desde 1336 a 1387, sucedieron cosas también notables como la guerra que mantuvieron los reinos de Castilla y Aragón, que concluyó en la paz de Almazán de 1375, en la que podemos decir que no hubo ni vencidos ni vencedores pero que dejó un paisaje humano totalmente destrozado, al juntarse con las consecuencias de la peste negra y con las plagas de langostas que destrozaban las pocas cosechas que las sequías dejaban prosperar.

En este escenario, los novelistas han encontrado atractivas historias, siempre vinculadas a la figura del rey, educado en tierras aragonesas (Zaragoza, Ejea y Jaca) por el arzobispo don Pedro López de Luna. Podemos comenzar por una gran obra de José Luis Corral, que se lanzaba a novelar (Quinteto, 2004) 'El invierno de la Corona' en un apasionante relato lleno de espías, traidores, diplomáticos y prostibulos. Si quieren verlo desde el lado castellano, pueden acudir a una trilogía de novelas escritas por Julio Castedo (Berenice, 2021) que son un detallado relato sobre la verdadera historia del rey don Pedro I de Castilla. En el primero, titulado 'De reyes y bastardos' sabrán que «quien a sus enemigos perdona, en sus manos muere», en el segundo 'De leales y traidores' les explicará que el asalto aragonés a un mercante en el puerto de Sanlúcar desató la guerra con los castellanos, y en el tercero 'De crueles y justicieros' seguirán con esa guerra que ha sido objeto de la interesante tesis doctoral (Universidad de Zaragoza, 2009) del profesor Mario Lafuente Gómez, que ha editado un segundo libro titulado 'Un reino en armas. La guerra de los dos Pedros en Aragón' (1356-1366) (Institución Fernando el Católico, 2014) que habla del ejército, de la sociedad y de los castillos. Y seguro que ya han leído 'La catedral del mar', donde Ildefonso Falcones (2006) cayó en la absurda manía catalana de convertir al gran Pedro IV el Ceremonioso en el lacónico Pere III.

Disfrutar como personajes

Pero esta guerra acaba en 1366 y el reino de Aragón comienza a levantarse del esfuerzo y de los destrozos de un enfrentamiento que, ya les he indicado, ha sido objeto de atención por los autores de la novela histórica. Pero la novela que hoy queremos destacar no habla de la guerra, sino de algo mucho más original y atractivo. Nos cuenta esa historia de amor apasionado entre Brianda de Luna y el señor de Alfajarín, que acabarán casándose en 1399. Por eso, las páginas de este libro son el relato de treinta años de luchas, suplicios y alegrías, de dos personas que se aman y que al final lograrán crear una familia que se proyecta en la historia de nuestro reino. Y no les cuento nada más. Quiero invitarlos a leerla y a disfrutarla, porque estamos ante una novela en la que la narración de la trama y la perfecta descripción de los escenarios les hará meterse en ese mundo y disfrutar como si fueran personajes de la misma.

La firman dos jóvenes llamados Eloy Morera y Cristina Abad que han conseguido acercarnos no a la guerra, ni a los grandes momentos políticos sino a la vida diaria, a la realidad de las personas que vivieron en aquel tiempo. Lo hacen a través de una historia de amor, un buen enganche para lanzarse a novelar los conflictos entre los poderosos que se disputan el amor de una mujer. Cristina Abad irrumpe en el escenario literario, calculo que aportando la ambientación artística y las muy notables ambientaciones, pero Eloy Morera es un escritor conocido con varias obras, de las que quiero destacar el regalo que nos hizo a los lectores con esa excepcional novela que es 'Cutanda', en cuyas páginas con un lenguaje claro y preciso, con un extraordinario bagaje de conocimientos, nos contó una batalla, logrando que al final nos parezca que la estamos viendo desde los mismos ojos del poderoso Alfonso el Batallador.

Para localizarla les diré que se nos presenta en esa magnífica colección titulada 'La Historia de Aragón' en novela que publica Doce Robles, una editorial aragonesa que nació con el compromiso de trabajar para que los aragoneses conozcan su historia, única manera de defenderla. Con novelas como esta lo han conseguido y merecen nuestro reconocimiento. Pero no se olviden de buscar un rincón de esos que les infundan paz y, allí tranquilamente, se lanzan a andar los caminos y las calles del Aragón de finales del siglo XIV. Les pido que comiencen con paz porque el recorrido es apasionante y vertiginoso.

'CRECIENTE DE LUNA’

Eloy Morera y Cristina Abad

Editorial Doce Robles

255 páginas