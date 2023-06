El Teatro del Mercado rinde homenaje, desde este jueves al domingo, al escritor y periodista Juan José Millás a través de la obra 'Miércoles que parecen jueves', dirigida por Mario Gas, uno de los nombres más consagrados del teatro español en las últimas décadas; y protagonizada por la actriz Clara Sanchís, que regresa a los escenarios de Zaragoza tras el éxito de 'Una habitación propia', de Virginia Woolf. Cada día previsto contará con una sesión a las 20.00 horas, con excepción de la sesión del domingo, que se realizará a las 19.00 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles en la web del Teatro del Mercado, a un precio único de 20 euros.

El espectáculo aterriza en la capital aragonesa tras gozar de un gran éxito en Madrid con sus 30 funciones pasadas en el Teatro Quique San Francisco. Con una sinopsis que reflexiona sobre las fronteras entre la imaginación y la realidad y que, según palabras de Gas, «deja al público sorprendido y fascinado a través de un texto fascinante, delicado y salvaje, al mismo tiempo que impulsa a que uno piense por sí mismo, sobre los estímulos externos que recibe del mundo. ¿Hasta qué punto es algo cierto o no? ¿Dónde termina la fantasía y comienza la realidad?».

La historia gira en torno a un monólogo planeado para ser expuesto por el propio Millás. Mientras el público aguarda expectante por su aparición, una mujer (Clara Sanchís) irrumpe en el teatro a punta de pistola alegando ser el verdadero Juan José Millás; mientras acusa al primero de ser un impostor. En vista de la inestabilidad y riesgo de la situación, la policía comienza a cercar el teatro para detenerla. Con el poco tiempo del que dispone antes de su arresto, la protagonista realizará un soliloquio, una tesis a vida o muerte, que busque mantener al público clavado en sus asientos y que pretenda mostrar cómo las palabras gobiernan sobre la realidad. Y que quien domina las palabras, domina este mundo por completo.

Rasgos clave de la obra

Según José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas, «la dirección de Gas ofrece una solvencia inigualable que invita a descubrir el mundo interior de Millás, a través de sus textos. Esta obra es algo paradójico que puede calar hondo en el público que sea admirador de los artículos, las novelas y las entrevistas del Premio Planeta».

Para Sanchís, la preparación de este acto ha conllevado «todo un reto al tener que adentrarme en los pensamientos de Juan José Millás, pero es una oportunidad que no podía desaprovechar y que afronté con ganas e ilusión. El mejor consejo que Mario me pudo dar es tratar de mantenerme con una mentalidad de escalador: no calcular la cima sino seguir sin parar. Aun así, no me siento sola en esta obra, sino que el público me arropa y la interacción con ellos acaba siendo algo natural».

Frente a lo que el público puede llegar a esperar de esta función, Gas ha dejado claro que «nada será lo que parece, es una teatralidad alejada de la teatralidad en sí, por lo que el público deberá crear un juicio propio conforme la trama avance. Será un viaje trascendental lleno de ideas, reflexiones, juerga y sentido del humor».

Aunque la gira del espectáculo producido por C.S. y Entrecajas llega hasta Zaragoza este junio, Turmo ha clarificado que su estreno estaba planeado para el pasado mes de marzo. Sin embargo, una lesión de Clara Sanchís en la pierna obligó a cancelar su presentación.

Juan José Millás

El homenajeado en esta obra es el escritor y periodista español Juan José Millás. En su obra, traducida a 25 idiomas y ganadora de varios premios, destacan sus novelas 'Cerbero son las sombras' (Premio Sésamo de Novela Corta), 'Dos mujeres en Praga' (Premio Primavera) o 'El mundo' (Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa). Ha escrito, asimismo, en colaboración con el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga en los libros 'La vida contada por un sapiens a un neandertal' y 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal'. También es colaborador habitual del diario 'El País' y del programa de radio 'A vivir que son dos días', dirigido por Javier del Pino.