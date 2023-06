La mente de Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, está siempre en constante ebullición. Ya sea buscando nuevos retos musicales, lanzando una colección de joyas inspirada en la mítica banda o escribiendo su primer libro: 'En mi refugio interior' (2020). El músico zaragozano ha decidido estrechar aún más su relación con la literatura y acaba de impulsar 'Antes de las nueve' (Pregunta), una colección de relatos cortos que han nacido de las fantasías de niños de menos de nueve años, con su imaginación ilimitada, su capacidad de asombro y su amor por las cosas pequeñas.

"Todo surgió tras mi experiencia personal con mi hija. Ha dejado de ser un bebé para ser una niña y las frases que me dice a veces me hacen pensar mucho. Se me ocurrió hablar con un profesor para que sus alumnos me mandaran más frases y así nació este proyecto", ha explicado Andreu este jueves en la presentación del libro. De hecho, muchos de los relatos, que están escritos desde la perspectiva de un niño, surgieron de esas frases.

La idea original de Andreu la han materializado en diez relatos los periodistas y escritores Pablo Ferrer, Paula Figols, Marina Santos y Christian Peribáñez, cuyos textos están acompañados en una bonita y cuidada edición por las ilustraciones de la joven zaragozana Zaira Andrés. "En mi opinión, los niños antes de los nueve años son fantasiosos y luego imaginativos. Te preguntan cosas como si las cucarachas tienen motor, y todo eso puede ser una gran materia prima para escribir relatos", ha añadido Andreu.

La publicación también persigue el loable reto de que los niños "cojan el hábito lector", como ha apuntado Reyes Guillén, de Pregunta Ediciones. Para ello, prevén realizar presentaciones y lecturas protagonizadas por niños en colegios y bibliotecas. "La idea es que los más pequeños puedan leer a sus padres antes de las nueve de la noche unos textos que también les darán que pensar. Porque parece que a veces hemos perdido ese gusto por las cosas pequeñas", ha comentado Pablo Ferrer, que ha escrito siete de los diez relatos.

El proyecto nace con clara vocación de continuidad. "Ya tenemos relatos suficientes como para publicar un segundo volumen; ojalá sea así. Incluso me gustaría impulsar la iniciativa en otros países con escritores locales", ha indicado Andreu, que ha subrayado que en todo momento se ha buscado un lenguaje muy infantil, huyendo de palabras y términos complejos (el libro está recomendado para niños de entre 7 y 9 años).

El sábado en la Feria del Libro

Con este proyecto, el batería de Héroes intensifica su relación con el mundo de las letras y todo parece indicar que lo seguirá haciendo porque lleva tres años trabajando en una novela. "Me gusta escribir, para mí es un castigo y una bendición", ha apuntado Andreu, que reafirma con este proyecto su espíritu renacentista.

Andreu y Ferrer firmarán ejemplares de 'Antes de las nueve' este próximo sábado de 11.00 a 14.00 en la caseta de Pregunta Ediciones y el 17 de junio se volverá a presentar a las 12.30 en la terraza del Parque Bruil.