El director y productor chileno Pablo Larraín, reconocido como una de las trayectorias del panorama iberoamericano con mayor proyección global, está en el Festival Internacional de Cine de Huesca. Muy feliz de recibir el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura en la 51 edición del certamen, ha afirmado que el cine iberoamericano vive un momento muy saludable, pero los creadores de la región deben “aprender a vivir con los ‘streamings’, tenemos que entender que nuestras películas necesitan existir también en las plataformas e implica tener menos presencia en las salas de cine y más presencia audiovisual en los hogares”.

En rueda de prensa ha insistido que es la realidad que se vive actualmente, ya que cuando el espectador está en su casa, no puede controlarse la atención de la persona, no se tiene el dominio que se logra en una sala de cine, sin luces, con una butaca cómoda y la temperatura controlada “y tenemos inevitablemente que competir” con esa nueva manera de llegar al audiovisual. “Es una narrativa distinta y hay que asumirlo, estamos en una era en la que la atención cambió y eso produce una crisis, pero hay que asumirlo”, ha agregado.

El cine y los estímulos

Ha señalado que a él lo que le preocupa es poder conservar la identidad, la libertad, cuidar ese arte que está en crisis pues las audiencias de cierto tipo de cine están difíciles. “La mayoría de las películas que están gobernando las salas de todo el mundo tienen muchos estímulos; la cantidad de estímulos y emociones por minuto son muy elevadas y predisponen al espectador en un tipo de atención distinto”, pero hace hincapié en que “tenemos que atraer a la audiencia y no dejar de trabajar”.

Para Larraín, cuando el cine se hace más allá de los presupuestos o de la producción involucrada “termina siendo un ejercicio idéntico en todos los países y eso es maravilloso, democrático”. Ha apuntado que “no creo que haya dejado de hacer algo que haya querido hacer, no he tenido nunca la presión de un estudio o tener que tomar una decisión ajena a mí y en ese sentido me siento privilegiado y espero seguir con esa libertad y autonomía”, aunque apunta que “lo que creo es que es peligroso quejarse o echarle la culpa a uno o a alguien”.

"Me hubiese encantado conocerlo"

Pablo Larraín lamentó no haber conocido en persona a Carlos Saura, que lleva el nombre del premio que recogerá esta noche en el Teatro Olimpia. “Me hubiese encantado porque me llama la atención y es algo que de alguna manera he intentado hacer, la diversidad de su trabajo; si uno analiza todas las etapas de su trabajo, hay una diversidad rutilante entre sí tonal, estilística, narrativa y es algo que me interesa mucho a mí. Como a él, me interesa no repetirme, a veces uno hace un cine que, si funciona más o menos, tiende uno a repetirlo porque es un lugar cómodo, un lugar confortable, y una de las cosas que siempre he mirado de Carlos Saura fue eso, el poder divagar con películas con vocación para el público, algunas personales, otras políticas, pero con una perspectiva ideológica consistente”, manifestó.

El homenajeado de esta noche también tuvo palabras para el cineasta calandino Luis Buñuel, que también da nombre a otro de los homenajes del Festival Internacional de Cine de Huesca, de quien dijo ser un director esencial que ha hecho películas muy importantes como 'El discreto encanto de la burguesía' y 'Los olvidados' y cuya autobiografía fue para Larraín “impactante” cuando estudiaba.

'Spencer', su último trabajo

La velada en la que será homenajeado el cineasta chileno se cerrará con la presentación de su último trabajo, 'Spencer', un filme, que explicó, tiene algo de los días más tormentosos de la princesa Diana, la liberación de ella en momentos de opresión familia, es la historia de una princesa que no quieres ser princesa, de un quebranto familiar, de una madre que se da cuenta que puede ser madre sin estar vinculada la monarquía. “Es una paradoja filmada en Alemania, con una actriz americana (Kristen Stewart), un director chileno y una princesa inglesa”, comentó divertido.

Sobre sus próximos proyectos, dio a conocer que ya está terminada la película 'El Conde', que será distribuida por Netflix, una historia sobre Augusto Pinochet, quien no está muerto, sino que es un vampiro anciano y que después de vivir 250 años en el mundo, ha decidido morir de una vez por todas.

En la actualidad está trabajando en la película 'María', una producción sobre María Callas en la que se ha confirmado la participación de Angelina Jolie. “Un filme sobre los últimos días de su vida, que repasa su figura musical, sus amores, sus dolores, su memoria”, pero de la que no quiso desvelar mucho más, porque “hablar de una película antes de haberla hecho es de mala suerte”.