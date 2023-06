Desde hace nueve días, el Parque Grande José Antonio Labordeta se ha convertido en el hogar de los lectores y de sus libros, de los autores y sus criaturas, de los editores, libreros, paseantes despistados y hasta de las instituciones. La Feria del libro de Zaragoza concluye en la jornada de mañana y, a falta del balance final que se producirá a lo largo de este domingo, las sensaciones no pueden ser más positivas.

Es la segunda edición que se realiza en este emplazamiento y lo que se ha conseguido es darle más empaque a la cita, lejos quedan aquellas casetas a ambos lados de Independencia con la calzada en medio llena de coches o incluso la plaza del Pilar que sí invitaba a recorrer un itinerario pero con demasiado cemento expuesto al calor y a otras inclemencias. La apuesta por el Parque Grande es mayoritariamente de los libreros, aunque luego ha ido recogiendo, algunas a regañadientes como siempre pasa con los cambios, adhesiones desde la mayoría del sector. Y no ha podido ser más acertada porque con la disposición este año de las casetas y su agrupación se consigue una sensación de Feria del libro auténtica, de poder pasear y pasear y encontrarte en apenas unos metros cada vez con obras nuevas. El modelo no estaba muy lejos, la Feria de Madrid en el Retiro, y, salvando todas las distancias, se ha conseguido replicar un modelo con nuestras peculiaridades que creo está llamado a perdurar en el tiempo.

Una comunidad de las más lectoras del país

Es la sociedad aragonesa, según dicen todos los estudios publicados hasta la fecha, una de las más lectoras del país y no se debería obviar que un fenómeno así no surge de la nada. Contamos en la comunidad, lo hemos dicho muchas veces, con una red de librerías de primer nivel que envidian en muchos lugares, pero, además, no hay que dejar de lado que el Día del libro y la feria contribuyen a que esa sed lectora se cultive entre los lectores. Un 23 de abril como el que se vive en Zaragoza, multitudinario y con éxito rotundo incluso aunque llueva como ha pasado algún año, es algo que no existe en ningún lugar más allá de Cataluña con su Sant Jordi. Por lo tanto, es algo que no debemos desdeñar ni mucho menos olvidar cuando nos preguntamos de dónde vienen esos resultados tan buenos en los índices lectores de la comunidad. Y la feria, que hoy se clausura, aunque no llega a la concentración de personas que sucede el 23 de abril (donde también que tener claro que todo pasa en un día) es un referente que entre todos debemos cuidar...instituciones incluidas que, aunque es cierto que contribuyen con sus partidas económicas y no se pierden nunca la inauguración, es difícil luego encontrarse a algunos de sus representantes en la feria a lo largo de la semana. Igualito que en otro festival como el Zaragoza Florece. Por soñar que no quede...

Aún queda una última jornada de la Feria del libro de la capital aragonesa que seguro es multitudinaria dados los antecedentes y por cómo ha ido la semana, y quizá también es momento de plantear mejoras. Yo lo que echo de menos es, antiguamente las había, más actividades para un público adulto, las hay con cuentagotas ya que la mayoría están dirigidas a la infancia (que es necesario, desde luego). Ahora que este año ya se ha montado una carpa de actividades creo que es el momento de ser más ambicioso y organizar una programación cultural literaria que haga llegar todavía más lejos a esta Feria del libro de Zaragoza. El imán para los autores y para el público ya lo tenemos. Pensemos en grande. Nos lo merecemos.