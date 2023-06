El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogerá del 13 al 22 de junio la XXVI Muestra de Teatro y Baile Joven, organizada por la concejalía de Juventud, en la que este año participarán nueve grupos de los distintos centros educativos de la ciudad.

135 personas, desde niños de Primaria hasta jóvenes adultos, saldrán a escena para representar nueve obras de teatro, cuyas entradas tendrán un coste de un euro, que se destinará a la asociación Martina es mi Ángel, tal y como ha indicado el consistorio turolense en una nota de prensa.

Programación del evento

La programación comenzará el martes 13 de junio a las 17:30 horas, con la compañía T de Teatro infantil, que interpretará 'AliciA', para continuar con la compañía T de Teatro Adultos 2, que pondrá en escena 'Las hermanas de Santa Flora'.

El viernes 16 de junio a las 20:15 horas será el turno para la compañía T de Teatro Juvenil, que llevará al escenario 'La cruzada de los jóvenes'. El lunes 19 de junio, a las 18.00 horas, los espectadores podrán asistir a la representación de 'Mamma Mía', a cargo de la compañía Minack La Salle, que el martes 20 de junio, a las 18.00 horas, representará la obra 'Apple Scruffs, seven days with the Beatles'. El miércoles 21 de junio, a las 18 horas, será el turno de la compañía AntiVega Teatro, que ha preparado una adaptación de 'Romeo y Julieta'.

Y en la última jornada, el jueves 22 de junio a las 17:15 horas, la Compañía T de Teatro Adolescente interpretará 'Este es mi Mundo, y ésta, mi historia', tras la cual el CPEE Arboleda interpretará la 'Baila como sepas' a las 18:45 horas.

Cerrará el ciclo la compañía T de Teatro Adultos 1 a las 20:30 horas con 'Troyanas'. El concejal de Juventud, Ramón Fuertes, ha explicado que esta muestra pretende dar a conocer el trabajo desarrollado por los grupos de teatro durante todo el año, transmitiendo al público la labor y el esfuerzo realizado. Fuertes ha subrayado además el valor del teatro como herramienta para fomentar los valores positivos entre los jóvenes y las alternativas de ocio culturales.